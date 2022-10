Se desprende la medianera de un edificio nuevo de Pontevedra: "Debían de ponerlo como deben, que son caros"

El paso del temporal de lluvia y viento bautizado como Beatriz dejó el pasado fin de semana numerosas incidencias, mayoritariamente caída de árboles, y el llamativo desprendimiento del revestimiento de la medianera de un edificio de reciente construcción en Pontevedra. La cobertura del bloque, con entrada por la rúa Río das Leitugas, cayó de madrugada prácticamente entera sobre una farola del parque que todavía está vallado en la calle Joaquín Costa, partiendo a la mitad una farola, tal y como podía comprobarse este lunes.





"Debió de ser a las 4 de la mañana, lo vimos por la mañana. Oímos la tormenta pero no vimos más que los resultados por la mañana. No creo que sea cuestión del seguro, la constructora deberá dar la solución adecuada porque hace un año que lo entregaron", aseguró a esta emisora un vecino del edificio afectado.





En frente, un edificio prácticamente idéntico. Un vecino se sorprendía de lo ocurrido: "Yo no sé cómo a uno le ponen una chapa (que a lo mejor cae igual) y a otro le ponen.... eso que no sé lo que es. Debían de ponerlo como tienen que ponerlo, para eso son tan caros los pisos. Caros, no, supercaros". Según la web idealista.com, actualmente hay pisos en venta por 215.000 euros y en alquiler por 675 euros al mes.









