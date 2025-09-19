Colas de cientos de personas en la Expo de Osaka para ver a la Banda de Gaitas de Pontevedra

La música tradicional gallega está cosechando un éxito abrumador en Japón, donde la Banda de Gaitas da Provincia de Pontevedra participa en la Exposición Universal de Osaka (Expo 2025), que se desarrolla estos días en la isla de Yumeshima. La delegación pontevedresa, formada por catorce integrantes de la agrupación con sede en el Instituto Feiral de Vigo (IFEVI), fue invitada por Turismo de Galicia para representar a la comunidad en la semana dedicada a Galicia dentro del Pabellón de España.

Hipólito Cabezas, director de la banda, definió en COPE la participación en este evento internacional como “una experiencia cultural brutal”. Desde Japón, destacó el recibimiento del público nipón: “El respeto y admiración por nuestra música y tradiciones es total”. El incremento de visitas al pabellón español confirma esa expectación, hasta el punto de que otras delegaciones ya hablan de la calidad de las presentaciones gallegas.

La banda, que cuenta con la cantante Helena Salgado en algunas interpretaciones, ofrece tres conciertos diarios de aproximadamente 35 minutos. Su repertorio combina piezas tradicionales gallegas con versiones de bandas sonoras internacionales, como “La Misión” de Ennio Morricone o “Hallelujah” de Leonard Cohen.

gran expectación para ver a nuestros "gaiteiros"

El interés del público ha generado largas colas para acceder a los pases, limitados a 200 personas. Según Cabezas, han llegado a formarse filas de hasta 6.000 personas, lo que deja a muchos asistentes fuera. Para paliarlo, la banda interpreta un par de temas en la fachada del pabellón, permitiendo que hasta 9.000 personas en la plaza cercana disfruten también de su música. El ambiente es descrito por el director como “brutal”, con un aplauso “entronador”. Incluso desde el anillo de 80 metros de altura que rodea la Expo, frente al pabellón, se concentran espectadores para seguir sus actuaciones.

La Expo de Osaka reúne a 165 países y se prolongará hasta mediados de octubre. La Banda de Gaitas tiene previsto regresar a Vigo la próxima semana.Historia y formación de la Banda

Gaiteiros en la Expo de Osaka 2025

una tradición con vocación de continuidad en Pontevedra

La Banda de Gaitas da Provincia de Pontevedra se constituyó formalmente como Fundación en 2019, con el objetivo de promover la música y la tradición gallega. Sus raíces están en la Escuela de Gaitas, creada en 2005 y hoy centrada en las instalaciones del IFEVI, donde forman a cerca de 200 alumnos en gaita, zanfona, arpa, acordeón, canto tradicional y percusión.

Aunque goza de prestigio, su director Hipólito Cabezas nos recuerda que la agrupación no ostenta el título de “Real”, a diferencia de las bandas de Ourense y Oviedo.

La presencia en Japón se suma a una lista de hitos internacionales, como su participación en el Día de la Hispanidad en Nueva York (2003), el Festival de Santa Lucía en Monterrey (2008) y etapas de la Vuelta Ciclista a España (2013 y 2022).