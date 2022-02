El Benidorm Fest retrasa la participación de las Tanxugueiras en el Entroido de Cobres (Pontevedra)

Tras un año de parón por la pandemia, en 2022 volverán a salir las madamas y galanes del Entroido de Cobres y lo harán sin la esperada presencia de Tanxugueiras. Según ha desvelado en entrevista en esta emisora el presidente del carnaval tradicional de Vilaboa (Pontevedra), Martín Duarte, el grupo de pandereteiras quería conocer in situ esta celebración pero su candidatura a Eurovisión lo impide, por el momento. "Tiñamos pensado traelas no Entroido pero, co tema do Benidorm Fest, cambiaron as súas datas. Pero se non, virían aquí, pero como ata marzo non arrancaban...", confesaba Martín sobre el retraso momentáneo en su asistencia a una fiesta declarada de interés turístico de Galicia.

El interés del trío de gallegas por los carnavales tradicionales ha quedado demostrado con el peliqueiro del Entroido de Laza que han incluido en su último videoclip en colaboración con Rayden: Averno.





RTVE confirma que Tanxugueiras eran las candidatas mayoritarias del público

Radiotelevisión Española (RTVE) ha hecho público el desglose de los votos del jurado del Benidorm Fest, que revelan que el grupo Tanxugueiras obtuvo con 'Terra' el 70,75 por ciento de los votos del público general a través de llamadas y de mensajes de texto, muy por delante de Rigoberta Bandini, que consiguió un 18,5 por ciento y frente al 3,97 por ciento que obtuvo SloMo de Chanel, quien se impuso en el certamen al lograr el máximo apoyo del jurado profesional.

Precisamente, en su intervención, la cadena pública ha defendido la "profesionalidad" e "independencia" del jurado , exigiendo "respeto" para sus integrantes. "Las normas eran claras, no hay dos realidades, no hay denuncias, no hay impugnaciones", señalado este miércoles la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

Así, de las votaciones, se desprende que de los 192.000 votos, Tanxugueiras recibió 41.620 de las 53.623 llamadas que se realizaron. Además, más de 94.000 mensajes de apoyo fueron con el mensaje VOTO TANXU, "a mucha distancia" de la siguiente, Rigoberta Bandini, con más de 28.000.

Por porcentaje de voto, Tanxugueiras recibió el 70,75 por ciento, Rigoberta Bandini el 18,5 por ciento y Chanel, el 3,97 por ciento.

En cuanto al voto demoscópico (350 titulares y 83 suplentes) votaron un 14,59 por ciento por Tanxugueiras; un 13,88 por ciento, por Chanel; un 13,52 por ciento por Rigoberta Bandini; y un 12,62 por ciento, por Gonzalo Hermida.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a los miembros del jurado -sin especificar los nombres-, un integrante del jurado le dio a Tanxugueiras diez puntos y la puntuación más baja fueron 2 por parte de un miembro de los cinco.

La discordancia entre el criterio del público y del jurado profesional ha suscitado una gran controversia en redes sociales, generando un debate que ha llegado esta semana al Parlamento. En las Cortes Generales varias formaciones políticas, como Unidas Podemos, el Partido Popular o el BNG, han registrado iniciativas pidiendo explicaciones sobre el sistema de votación y los posibles vínculos de uno de los miembros del jurado con la intérprete ganadora, entre otras.

Casi 3 millones de espectadores (un 21% de share o cuota de pantalla) vieron la final del Benidorm Fest en La 1 de RTVE y un total de 6.546.000 espectadores vieron en algún momento la final, que registró su minuto de oro a las 00.04 horas, con 3.499.000 espectadores (27,7%). Por comunidades autónomas, destaca el seguimiento que tuvo el certamen en Galicia (49,6%), Madrid (28,9%), Valencia (25%) y Murcia (23,3%), por encima de la media.