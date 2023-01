Alejandrina, viguesa que emigró a París en busca de trabajo para ser independiente y encontró una comunidad

'Legado de emigrantes' es el título de la serie de entrevistas que COPE Pontevedra inicia en colaboración con la residencia de mayores de Campolongo. La iniciativa de su director, Juanjo López, por evitar la soledad de los residentes no finaliza en el llamamiento simbólico que hizo antes de Navidad para que los mayores recibiesen alguna felicitación, ya que algunos no tenían visitas, y que, para su sorpresa, superó las 25.000 cartas de toda España y varios países de Europa y América.

De esta forma, el director de la residencia pública aceptó la petición de esta emisora de escuchar las historias de tantos mayores que han tenido que emigrar y que ahora viven en Campolongo.

La primera elegida fue Alejandrina, viguesa de 84 que creció en Santiago hasta decidir emigrar a París para buscar trabajo. Su relato no esconde cuánto lloró al llegar y dejar su casa pero hoy guarda un buen recuerdo de la emigración, especialmente de las buenas personas que se encontró. "Mi madre quería que me quedara pero yo quería ser independiente y tener mi sueldo", recuerda Alejandrina al hablar de su carrera de Comercio que cursó en España y con la que no encontraba empleo en Galicia. Así, gracias a conocidos que la esperaban en la estación de tren para recibirla y acogerla en sus primeros días en París, empezó a trabajar como interna en casas de familias francesas y a estudiar el idioma para desenvolverse mejor.

Las memorias de Alejandrina subrayan el sentimiento de comunidad en un centro español en París dependiente del gobierno del dictador Franco y creado por dos sacerdotes. Allí se sintió "útil", además de tener propiamente un trabajo. Su misión era orientar a otros emigrantes españoles para encontrar trabajo o incluso, después de sindicarse, para informarlos de sus derechos y deberes como empleados. La propia Alejandrina recuerda haber dejado un trabajo por no estar asegurada y pedirle explicaciones al jefe.

Lo único negativo que rememora esta usuaria de la residencia de Campolongo son las dificultades de integración de los adolescentes hijos de emigrantes, que ni en Francia eran considerados franceses ni al volver a España sentían que estaban en su país. Para el resto, asume los prejuicios que la sociedad todavía mantiene en el siglo XXI: "a nosotros nos pasa igual con la gente que viene. Dicen: 'por culpa de los extranjeros no tenemos trabajo'". ¿Y contra quién compiten personas con estudios que no les son reconocidos, como fue el caso de Alejandrina, y que tienen que aceptar puestos sin la cualificación que atesoran?

De vuelta en Galicia, lamenta el fallecimiento de algunas personas con las que coincidió en París y menciona varias amigas que mantiene con el paso de los años.

Ya sin micrófono de por medio, Alejandrina pide que se deje constancia de lo contenta que vive en la residencia pública de Pontevedra y resta importancia a su historia, ya que considera que no representa una experiencia generalizada. Sus vivencias de búsqueda de oportunidades en el extranjero estrenan el 'Legado de emigrantes' que completarán en próximas entrevistas sus compañeros.