Vilagarcía corona a Cangas y Porriño como supercampeones gallegos

Vilagarcía fue este domingo sede del balonmano gallego y más en concreto del deporte del 40x20 en la provincia de Pontevedra, pues los ocho equipos que se jugaban los títulos masculinos y femeninos de Supercopa y Copa a nivel autonómico, pertenecen a localidades de este territorio. Finalmente, Porriño, Cangas, A Cañiza y Atlético Novás alzaron los brazos y el trofeo.

La jornada se cerró con el duelo entre nuestras dos representantes en la Liga Guerreras, Conservas Orbe Zendal BM Porriño y Mecalia Atlético Guardés. El inicio del curso daba el papel de favoritas a las pupilas de Ana Seabra pero fueron las de Isma Martínez las vencedoras. El duelo fue muy igualado hasta el descanso con el Guardés por delante por solo un gol, 11-10. Las louriñesas reaccionaron en el segundo acto y se fueron por rentas de hasta 5 goles, que serían definitivas para el 27-23. La internacional española Paulina Buforn, con 6 dianas, fue la máxima anotadora por los 5 de Elena Martínez en las guardesas.

Esta Supercopa femenina, fue precedida por la masculina entre el Frigoríficos do Morrazo Balonmánn Cangas de ASOBAL y el Club Cisne Colegio Los Sauces de la División de Honor Plata. La diferencia de categoría no se notó en un duelo parejo hasta el último segundo. De hecho, los de Quique Domínguez se marcharon al intermedio venciendo 15-14 y llegaron al último minuto con la misma ventaja, 29-28. Una pérdida de balón dio la opción a los pontevedreses de igualar pero fallaron a portería vacía y Cangas sentenció prácticamente sobre la bocina para el 30 a 28. El noruego Valderhaug anotó 6 goles para los de O Gatañal mientras que Delgado y Fialho se fueron hasta las 7 dianas por cabeza para los de Quiños.

Finales de copa galicia muy igualadas

Pero el pabellón Sara Gómez de Fontecarmoa no solo vio balonmano durante la tarde del domingo, también lo hizo durante la mañana. Además del gran ambiente vivido durante todo el día en las gradas, la cantina instalada en el exterior permitió disfrutar del tercer tiempo en Vilagarcía. Como decíamos, la mañana sirvió para la disputa de las finales de la Copa Galicia. En la femenina, llegó la gran sorpresa del día venciendo el Helvetia Saeplast Cañiza al AD Carballal de la División de Honor Oro. No se notó la inferioridad de categoría de las de A Cañiza que disputan este curso la División de Honor Plata. Vencieron 24 23 con una exhibición de Sara Carril marcando 14 goles. Era la tercera final seguida entre ambos conjuntos pero, en las dos anteriores se había impuesto el Carballal.

No hubo sorpresa aunque estuvo cerca en la final masculina. El Valinox Novás (de Plata) se medía al Lirón Teucro (Primera Nacional) en el año del 80 aniversario del decano de nuestro balonmano. Los de O Rosal, tras ganar el curso pasado la Supercopa, se hacen con la Copa Galicia al vencer por 27 a 26 con un destacado Diego Prada que llegó a las diez goles.

Este fin de semana se disputará ya la tercera jornada de la Liga Guerreras para Guardés y Porriño, coincidiendo con el comienzo de la ASOBAL para Cangas, Plata para Cisne o la Primera División para el Teucro y el Novás. Todavía falta para el debut de Carballal y Cañiza.