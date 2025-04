Las reacciones del deporte de la provincia de Pontevedra al apagón masivo

El deporte en la provincia de Pontevedra no fue ajeno al apagón sufrido en todo el territorio nacional desde la mañana del lunes y hasta la madrugada del martes (en el mejor de los casos en nuestra zona). Es verdad que por ser el primer día de la semana no afectó a los encuentros pero sí a entrenamientos de muchos clubes. Pudo trabajar sin problema un Celta que se ejercitó por la mañana en Afouteza con la luz del sol como aliada. El club olívico publicaba en sus redes sociales un mensaje preguntando a sus aficionados cómo estaban tras las complicadas horas vividas sin luz. También su sección femenina, As Celtas, daba los buenos días a la parroquia celtiña hablando del retorno del suministro eléctrico y con una imagen de la celebración de su victoria ante Olímpico de León que puede suponer medio ascenso de categoría.

En Tercera División, el Alondras, que se está jugando entrar en el playoff de ascenso comparó su mala racha con el apagón antes de anunciar una promoción especial de entradas para su duelo en O Morrazo delante del Atlético Arteixo. Y el Estradense, muy activo en el apartado de comunicación, no vio afectado su ánimo por el percance porque sigue celebrando su histórica clasificación para la fase rumbo a la Segunda RFEF, cómo quiso recordar en la red social X.

Fuera del fútbol, nos pasamos a su pariente de interior, el fútbol sala. Ahí destacamos la reacción de un Poio Pescamar que siempre destaca por su trabajo en redes sociales. En plena semana de Copa de la Reina (el viernes a las 18 30 juegan ante Roldán en Cartagena los cuartos de final) tiraron de Inteligencia Artificial y humor para jugar con la imagen de su entrenador Luis López Tulla y con su estrategia para asaltar la competición del KO.

CAMPEONATO DE ESPAÑA AFECTADO

La disputa de los Torneos nacionales de baloncesto en categoría júnior masculina y femenina se vio afectada ayer en Huelva, sede de estos Campeonatos. Allí tenemos participando a las jugadoras del Celta Femxa Zorka, que arrancaron el viernes derrotando a todo un Valencia Basket. Ayer sábado pudieron jugar y vencer al Adareva Tenerife pues el encuentro se disputó a las 13 30 horas. No se vieron afectadas por el aplazamiento como muchos partidos de este prestigioso certamen. Hoy, ya sin problemas, cierran la primera fase ante Zentro Madrid.