La afición del Pontevedra teñirá Salamanca de granate

Edu Sousa, portero del Pontevedra, sobre el desplazamiento de aficionados granates

La ciudad de Pontevedra y todos los aficionados al equipo de fútbol de la ciudad están viviendo días de vino y rosa. El retorno del conjunto granate a Primera RFEF ya se vislumbra en el horizonte. De hecho, podría ser ya un hecho este domingo sobre las 8 de la tarde mientras los jugadores granates se preparan de volver de Salamanca tras jugar su duelo en tierras charras. Si los resultados se dan la fiesta empezaría lejos de la ciudad del Lérez pero, rápidamente se trasladaría a la Boa Vila.

Y en vista de ese posible ascenso, la afición del Pontevedra se ha volcado con su equipo y ha agotado todas las entradas visitantes disponibles para El Helmántico. Apenas restan media docena de plazas en el segundo de los autocares que van a trasladar a la Marea Granate a tierras castellanas. Muchos aficionados irán en sus coches particulares y todavía queda alguna entrada de categoría juvenil e infantil.

LAS CUENTAS DEL ASCENSO

El Pontevedra está ahora mismo a 5 puntos del ascenso a Primera RFEF, pero le valdría sumarlos por su cuenta o añadirlos a los que pierda el Numancia. Es por ello, que este fin de semana, tiene la primera oportunidad de subir. Debe ganar a un Salamanca con nuevo entrenador y que busca huir del descenso y esperar a que el Numancia no venza en Los Pajaritos al tercer clasificado, el Ávila. Al jugar los granates a las 5 podrían tener que esperar una hora de ganar su partido para saber si el ascenso se consuma o no. Si los sorianos ganaran, el ascenso se aplazaría unos días y podría producirse en Pasarón ante el Laredo. En ese caso a los granates les bastaría vencer su partido sin esperar a lo que haga el Numancia, aunque si estos no ganaran el ascenso también sería un hecho. Aún perdiendo esta jornada los de Yago Iglesias habría opciones de ascenso sí o sí la próxima semana.