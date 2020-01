Entrevista a Suso Framil, presidente de Anduxía

En Bueu, la asociación ecologista Anduxía está pendiente de reunirse con la presidenta de Portos de Galicia para conocer cuándo se va a continuar con la regeneración de la playa de Pescadoira.

El presidente de Anduxía, Suso Framil, ha hablado en COPE de su particular forma de manifestarse: "no verán botarse á auga non sería ningunha novedade. Como nos pode máis a ilusión por rexenerar a praia que o frío e o mal tempo, pois nos metemos na auga en xaneiro".