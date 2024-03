Vecinos de Navia se movilizan contra la tala de la Carballeira de Casaliños

Vecinos del barrio vigués de Navia y una decena de colectivos ecologistas o vecinales se han unido para formar la Plataforma Vigo Verde / Salvemos a Barroca, que trata de impedir la tala de la Carballeira de Casaliños, espacio que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Vigo reserva para la construccion del Vigo Arena, un multiusos destinado a acoger eventos multitudinarios.

Unas 200 personas se visitieron ayer de rojo y se fueron hasta la carballeira, en el barrio de A Barroca, para representar la herida abierta que entienden implica la tala de esta carballeira y para concienciaer a los vecinos del riesgo que se avecina. Una de las personas que estuvo en esa 'performance' es Lourdes Arias.

Tiempo récord

"Nos pusimos las pilas y en un timepo récord se hizo un manifiesto que firmaron 580 personas y asocionaciones ecologistas", explica Lourdes.

"Parar esta sangría" es el objetivo de estos vecinos y asociaciones, explica Lourdes, quien recuerda que el pasado enero ya desapareció de la zona otra carballeira, en este caso la de A Gándara. La culpa en este caso, afriman, es de la Xunta, que no respeto los árboles en el proceso de urbanización de la zona que ha emprendido.

"El modelo de urbanizacion no respetó la masa arbórea. Dejaron un minimísimo reducto, 12 árboles, carballos para decir que aquí había una carballeira, pero claro, entran las maquinas, destruyen y después plantan unos pequeños árboles sin respetar esa unidad que ya existía. Allí había animales, un hábitat que destruyeron para que entren fácil las máquinas, para hacer sin respetar lo que ya existe", critica.

Contra el Concello

Eso mismo esperan que haga el Concello de Vigo en la Carballeira de Casaliños y no consiguen entenderlo: "Creo que es de sentdo común que la ciudad, ya no sólo Navia, necesita pulmones verdes y no se pueden destruir, así, paulatinamente las unidades de paisaje, como está ocurriendo en Navia", asegura Lourdes, que habla de agresiones constantes al entorno.

Lo que pretende esta plataforma es que la Xunta frente el PXOM hasta que no se proteja a la carballeira, un objetivo que suena utópico, pero por el que, aseguran, no van a dejar de movilizarse y pelear porque una ciudad sin árboles es exactamente lo opuesto a aquellos a lo que los científicos aseguran que debemos aspirar.