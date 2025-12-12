Cuidado si rechazas un décimo de Navidad: la historia del cordobés que dejó pasar 11 millones de euros

La ilusión de la Lotería de Navidad vuelve a ponerse a prueba en Córdoba, donde la fiebre por el sorteo se ha disparado. La provincia se prepara para superar los 55 millones de euros en ventas de décimos este año, lo que sitúa el gasto medio por persona cerca de los 70 euros, una cifra superior a la de campañas anteriores. Aunque la provincia se mantiene en la mitad de la tabla andaluza en cuanto a gasto, las administraciones de lotería confirman un notable repunte en la recta final. Las colas, las supersticiones y la compra online dibujan el panorama de una tradición que se vive con especial intensidad, y que esconde historias personales de esperanza, fortuna y, en ocasiones, de un increíble arrepentimiento.

El no que costó 11 millones de euros

El caso más sobrecogedor es el de Antonio Flores, un cordobés que ha compartido la que probablemente sea la decisión más amarga de su vida. Su historia sirve como una potente advertencia para los indecisos. Sucedió el 11 de noviembre de 2011, coincidiendo con el primer sorteo especial del 11/11 de la ONCE. Estando en la "recepción del hospital provincial", le ofrecieron un cupón apenas un cuarto de hora antes de que se celebrara el sorteo. "Dije que no", recuerda. Justo detrás, una enfermera que esperaba su turno decidió comprarlo. Al día siguiente, Antonio vio en la prensa local la foto de la afortunada junto al vendedor: ella era la ganadora de los 11 millones de euros.

Antonio Flores

No te puede tocar nunca, si no juegas" Antonio Flores

La experiencia le dejó una sensación imborrable. "Se me pasó todo por la cabeza", admite, pero de aquel golpe del destino extrajo una conclusión que ha marcado su relación con el azar y que resuena con fuerza cada 22 de diciembre. Antonio lo resume en una frase lapidaria: "no te puede tocar nunca, si no juegas". Su testimonio se ha convertido en un relato que encapsula a la perfección la tensión que vive cualquier persona ante la duda de comprar o no un décimo, demostrando que la inacción, a veces, puede tener un coste mucho más alto que el de un billete no premiado.

Como contrapunto a este relato de suerte esquiva, Antonio también comparte la historia de su suegra. Ella es el reflejo de la perseverancia y la lealtad a un número. Durante 42 años consecutivos, la mujer, ya fallecida, jugó el mismo décimo, el 39175, en todos los sorteos del año sin excepción. A pesar de su férrea disciplina y décadas de esperanza depositadas en esa combinación, la fortuna nunca le sonrió con un gran premio. Según cuenta su yerno, "de pedreas no pasó". Su anécdota ilustra la otra cara de la lotería: la suerte es caprichosa y no siempre recompensa la fidelidad.

La Niña Bonita, epicentro de la ilusión cordobesa

Mientras historias como la de Antonio circulan de boca en boca, la actividad es frenética en las administraciones de lotería. Gonzalo Grau, al frente de la administración nº 15 La Niña Bonita, situada en la céntrica calle Cruz Conde de Córdoba, ha confirmado el creciente ritmo de ventas. "Es verdad que en estas fechas se está notando un poquito más de venta por el tema de las luces, porque ya quedan dos semanitas para el sorteo", explica. Aunque la campaña comenzó de forma similar a la del año pasado, en los últimos días "sí estamos notando un incremento, con cola y demás, que se ha estado empezando a formar".

Gonzalo Grau

Entre los décimos más solicitados, Gonzalo destaca que las preferencias se mantienen estables. "Siguen siendo los mismos números más demandados, que es el 13, y en este caso, en nuestra administración es el 15 por ser la la niña bonita", comenta sobre la curiosa atracción por el número de la mala suerte y el de su propio establecimiento. A esta venta física se suma una tendencia en auge: la compra digital. Este año, "se ha visto un incremento, más o menos, de un 10 o 15% más en tema de ventas online", una señal de cómo la tradición se adapta a los nuevos tiempos.

La ilusión de esa gente mayor que quizás viene a llevárselo es por, sobre todo, para para repartirlo" Gonzalo Grau Lotero

Rituales, corazonadas y perfiles de un sorteo único

El perfil del comprador de Lotería de Navidad es tan variado como los propios números del bombo. Gonzalo Grau atiende a clientes de todo tipo: desde empresas que adquieren lotería para repartir entre sus empleados hasta el perfil joven, que suele llevarse "una cantidad de cinco a siete décimos". Junto a ellos, está el comprador más tradicional, "gente un poquito más mayor que se lleva su decimito por tradición". Para muchos de ellos, el gesto de comprar va más allá de la propia suerte; es un acto para compartir. "La ilusión de esa gente mayor es, sobre todo, para repartirlo, más que para esa persona misma", afirma Gonzalo.

A pesar del avance digital, los rituales y la superstición siguen profundamente arraigados en el imaginario colectivo. Gonzalo subraya que la esencia de la compra no ha cambiado. "Yo creo que en ese aspecto sigue siendo todo igual, la superstición de cada persona", reflexiona. En su administración, La Niña Bonita, hay una costumbre que se repite sin cesar: "Todos los que vienen por aquí a comprarlo hacen su cola y lo pasan por, en este caso, nuestra brujita, para ver si les trae un poquito más de suerte". Este pequeño gesto de fe es una parte inseparable de la experiencia para miles de compradores.

Las colas en las administraciones están llenas de estas pequeñas historias. Allí, Maite busca un número concreto para su grupo, el 69521, con la esperanza de "pegar el pelotazo". El propio Antonio, a pesar de su pasado, no renuncia a la ilusión y este año ha comprado un décimo de La Rioja porque le trae buenos recuerdos de sus vacaciones. Su caso sigue siendo la gran lección del sorteo: mientras que la constancia de su suegra demuestra que jugar no garantiza ganar, su error de 11 millones de euros es el recordatorio definitivo de que no jugar es la única certeza de no tocar nunca.