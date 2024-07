Es su primera noche de taxista en Sanxenxo y no hace un viaje por una razón que no olvida: "Fallos de novata"

Hay vestigios que indican que en la Antigua Roma ya se prestaba el servicio de taxi y, aunque sorprenda, en esa época eran carretas provistas de taxímetro que funcionaba con una caja unida a los ejes de las ruedas a la que caían piedras. No se sabe si ofrecían un servicio nocturno, pero la experiencia que tuvo esta joven de Sanxenxo en su primera noche de trabajo es única.

El servicio de taxi, como lo conocemos hoy en día, data de 1605 en Londres, Reino Unido, y no existe constancia de otro servicio similar hasta el año 1637 en París, Francia. No se llamaban así, pero no dejaban de ser carruajes tirados por caballos, que a lo largo de los siglos han ido evolucionando hasta llegar a los actuales.

Los primeros taxis, con taxímetro incorporado y tracción a gasolina, datan de finales del siglo XIX. En París, en 1899, el empresario Georges Bouton introdujo el primero capaz de transportar hasta cuatro pasajeros. Unos años después, Luis Renault lanzaba un modelo dirigido exclusivamente a este sector.

Ahora, las calles de las principales ciudades españolas están plagadas de coches blancos con una franja roja y por otros vehículos negros que corresponden a los VTC. Pero eso no siempre ha sido así. En España han ido cambiando a lo largo de los años y son pocos los que han mantenido su color original. Los más habituales son los blancos, pero los hay amarillos y negros.

Taxista

La profesión no resulta atractiva ni a los que buscan incorporarse al mercado de trabajo, habida cuenta de las elevadas cifras del paro juvenil. Pero también se encuentran por España taxistas con la energía de la protagonista de esta historia que comparten las curiosas historias que le ocurren por la noche.

Hoy día, el salario mensual más pequeño que puede percibir un conductor que trabaje por cuenta ajena es de 1.200 euros. Esto hace que no sea sencillo el trabajo de taxista. Puede verse incrementado entre un 50 y un 60% en función de factores como las nocturnidades o los festivos trabajados.

En este estado de necesidad, todos son bienvenidos en el sector de los taxistas. Especialmente las mujeres, que suelen recalar en él desde otras profesiones después de haber tenido hijos que ya se han hecho mayores. Su disponibilidad de 24 horas hace que tengan historias de todos los colores.

El constante ajetreo de la vida urbana, con su mezcla de destinos y compromisos, ha generado la necesidad de un transporte rápido, accesible y eficiente. Ahí es donde aparecieron los taxis y los taxistas para convertirse en indispensables. Más aún en un pueblo como Sanxenxo en verano, con una gran vida nocturna.

No hace un viaje por una razón

Esta joven lleva ya un tiempo acompañando a mucha gente durante las noches festivas del verano en la localidad pontevedresa y en el vídeo cuenta lo que le ocurrió el primer día en el que sus padres le dejaron trabajar en este horario después de que, de día, no consiguiera ni un solo euro de beneficio.

La inocencia es un grado que nadie debe perder nunca, pero la vida te va dando lecciones que no olvidar. Paula pensaba que las gasolineras por la noche no trabajaban. No todas lo hacen, pero hay algunas que tienen horario 24 horas. Así dejó a unos jóvenes sin trayecto porque "tenía poca gasolina".