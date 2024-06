Acude a un bar de Pontevedra, escribe una mala reseña y la reacción del dueño se hace viral: "Malos"

La irrupción de internet, desde hace un tiempo, nos permite descubrir malas experiencias de usuarios en establecimientos. Esto precisamente es lo que le pasó a una clienta en un restaurante de Pontevedra. La cuenta @soycamarero en X, anteriormente Twitter, recogía una captura de la reseña que ella publicaba. "Pregunté a Google por un restaurante "indio" cerca de Sanxenxo. Este lugar no vende comida "asiática" en absoluto. Por eso la IA no gobernará el mundo...", escribía esta chica.

Al poco tiempo, el dueño del bar se vio obligado a responder. Y de un modo muy contundente, por cierto. "Buenas noches Alexandra. Somos un asador. Siento mucho que Google y tú no os entendáis, pero que pongas una estrella, por ese motivo quiere decir que tu inteligencia humana tampoco funciona muy bien", le replicaba.

El mensaje en el que se recogen ambas respuestas se ha convertido en viral, pues ya acumula más de 1.000 compartidos, 19.000 'likes' y más de 60 comentarios.

Entre ellos, destacan los siguientes: "Me recuerda a cuando dan una estrella en los productos de Amazon y ponen: no lo he probado aún", "estar por esa zona y ponerse a buscar un restaurante asiático ya denota cierta carencia", "esto está al nivel de la gente que insulta a los actores que hacen de malos", "Buenísima respuesta", "coincido con el restaurante. Hay que ser idiota para poner una reseña de una estrella porque Google le ha dado información errónea" o "trabajé en un hotel donde la gente quería usar la piscina sin ser cliente porque la inteligencia artificial les había dicho que sí se podía así sin más".

Todos tienen el mismo denominador común: el apoyo al dueño del establecimiento porque, en este caso, la mala reseña no es por culpa de un mal servicio por parte del bar, sino de un error por parte de Google. ¿Y tú, habrías puesto ese tipo de comentario o, por el contrario, notificarías la incidencia sin echarle la culpa al restaurante?

Recordamos otra reseña, también de un bar de Coruña, que se hizo viral y fue muy comentada en redes

En este caso, la cliente solicitaba el despido de una camarera. En el anuncio, el usuario manifestaba un “trato pésimo, una hora esperando a que me atiendan y la camarera (sudamericana y con pelo corto) nos ignora, es una borde, déspota y maleducada. ¡Si no le gusta su trabajo, que lo deje (aunque deberían despedirla) que hay mucha gente que tiene ganas de trabajar!!!”.

Ante la reseña negativa, la cervecería no se ha mantenido al margen del comentario y ha querido contestar. Ha señalado que creen “que esto es más un ataque personal y de racismo que una queja, usted no fue ignorada, fue atendida, y además marchó sin pagar lo que consumió, y no se despide a nadie por ser latinoamericana”.

La famosa cuenta de X denominada 'Soy Camarero' arrancaba esta historia indicando que “el cliente no siempre tiene la razón, también se ha manifestado al respecto y ha dicho que “las reseñas, ese mundo donde parece que todo está permitido”. Así, dejaba entrever su opinión al respecto.

Como en la reseña anterior, las respuestas de aquellos usuarios que leían lo ocurrido no tardaban en producirse y se volcaban con la cervecería y la camarera. Por ejemplo, uno ha escrito: “La reseña muestra la clase de educación de la clienta; demasiado exquisitos han sido con la respuesta. Deberían denunciarla por marcharse sin pagar y por xenofobia”. Otro comentario ha sido: “Más que una reseña es una forma de soltar una soflama xenófoba sin venir a cuento”.