Viana, Vilariño y Manzaneda reivindican la esencia del "fulión"

Los ayuntamientos de Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Manzaneda preparan un calendario conjunto para celebrar el Entroido del Macizo central bajo el lema “A Terra do Fulión. A Maxia Comeza Aquí”. Con la participación de la directora de Turismo de la Xunta de Galicia, Nava Castro, los alcaldes de los tres municipios presentaron la programación del “entroido”, evitando la coincidiencia de fechas, “para que no se pisen unos a otros”, como asegura el alcalde de Viana, Andrés Montesinos.

Como en años anteriores, Vilariño de Conso acogerá el sábado de carnaval, 18 de febrero, la XXXIV Festa do Cabrito, después del desfile de "fulións". Las entradas están a la venta hasta el próximo día 12. El domingo de Entroido, Viana do Bolo celebrará la 51 edición de la "Festa da Androlla". Al igual que en Vilariño de Conso, las entradas ya están a la venta, y prácticamente agotadas. Por la mañana, habrá desfile de fulións, boteiros y carrozas. Finalmente, Manzaneda rematará el Entroido del Macizo central con el Martes de Entroido y los desfiles de fulións y asociaciones y comida popular a base de productos de la zona.

La alcaldesa de Vilariño, Melisa Macía, reivindicó la “esencia de los foliones del Macizo, para que visitantes y turistas conozcan la pureza de este entroido”. Por su parte, el alcalde de Viana, Andrés Montesinos, se refirió a la Festa da Androlla “como la más antigua de Galicia” . Al igual que la alcaldesa de Vilariño, cree que “el carnaval en esta zona es el más tradicional de todos”. El alcalde Manzaneda, Amable Fernández, recordó que el de Manzaneda “es muy original, con las rondas de fulións”.