La “Festa do Pemento de Arnoia”, protagonista de un estudio en la Universitat Oberta de Catalunya

“Eventos populares en tiempos de la COVID-19. Análisis de la Fiesta del Pimiento de A Arnoia, Ourense”, es el título del Trabajo Fin de Máster realizado por José Manuel Martín, que se ha presentado en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El estudio resalta que la Festa do Pemento ha sido uno de los pocos eventos populares, de índole gastronómica que se celebró durante 2020 en toda España, un año en el que, en cambio, fueron suspendidas la mayoría de las celebraciones de más tradición en el territorio nacional, como las Fallas de Valencia, la Semana Santa de Sevilla o la Festa do Pulpo de O Carballiño.

En el trabajo de José Manuel Martín, que contó con la tutoría de la doctora Olga Casal Maceiras y la dirección de la doctora Mireia Montaña Blasco, se destaca que durante la Festa do Pemento de Arnoia del pasado año, no se produjo ningún contagio de la COVID-19, ya que en la celebración se tuvieron en cuenta todas las medidas preventivas y los controles higiénico-sanitarios para asegurar la máxima seguridad de los asistentes.

El Ayuntamiento de A Arnoia recuerda que la cita gastronómica de la Festa do Pemento de 2020 se celebró el primer fin de semana de agosto, llegando a su edición número 41, y los asistentes, además de degustar los pimientos de la zona, también pudieron disfrutar del vino de la DO Ribeiro, de las aguas mineromedicinales y tratamientos del Arnoia Caldaria Hotel Balneario, así como de un crucero fluvial por las aguas del Miño en Ecobarco do Ribeiro, dotado de la tecnología sostenible más avanzada.