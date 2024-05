El PP ve a Puente como "siervo" de Sánchez y al PSOE como "secta" y el ministro les acusa de montar una "performance"

El PP ve al titular de Transportes, Óscar Puente, como un "siervo" del "amo" Pedro Sánchez y define al PSOE como una "secta", a lo que el ministro ha replicado acusando a los 'populares' de montar una 'performance2 para reclamar su dimisión.

Ha sido durante la sesión de control al Gobierno de este martes en el Senado, donde el 'popular' Juan José Sánz, se ha dirigido al ministro socialista para pedirle que explicase las líneas generales de su departamento, reprochándole algunas de sus declaraciones sobre la ley de amnistía o el 'lawfare', entre otras cosas.

"Empezó explicándonos la amnistía en términos de embarazo no deseado, a continuación nos explicó que había lawfare como había brujas y después explicó que Castilla y León es un geriátrico a cielo abierto", ha enumerado, advirtiendo a Puente de que "cuando humilla para demostrar poder, lo que se pone de manifiesto son sus propias miserias".

No obstante, Sánz ha puesto el foco en la expresión que utilizó el propio Puente para referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificándolo de "puto amo". "Lo que ocurre es que ustedes han convertido el Partido Socialista en una secta en la que hay un amo y una serie de siervos, entre los cuales usted es un miembro sin duda destacado", ha lamentado.

LE FALTA TALLA PARA DIMITIR

El senador del PP ha finalizado su intervención considerando "imprescindible" que Puente deje de ser ministro y reprochándole que le falte "talla y dignidad política" para dimitir, mientras que a su "amo" --Pedro Sánchez-- le sobran "problemas personales" y le falta "decencia política para cesarle".

Por su parte, Puente, ha comenzado su turno de réplica ironizando sobre la "performance" que, a su juicio, había preparado el PP simplemente para pedir su dimisión. "Cuando llegué al gobierno me dijeron la reprobación puntúa y la dimisión puntúa doble, pero lo que no me habían advertido era que la petición de dimisión con performance puntuaba triple", ha incidido.

Además, se ha dirigido a Sánz para recordarle que, según el ministro, su firma aparece en un manifiesto del año 2022 en el que se denuncia las nefastas consecuencias de los datos falsos y erróneos o las informaciones insidiosas y tergiversadas y además, en ese manifiesto se arremete contra quienes aprovechan el anonimato para realizar activismo político.

"No piensen que era un alegato contra la desinformación en la que ustedes son maestros ni una reprimenda a los pseudo medios que ustedes mismos financian, era una crítica a la Wikipedia, a la que acusaban de predisponer a sus lectores contra personajes de la esfera pública española internacional", ha aclarado Puente para posteriormente terminar su intervención asegurando que espera que Sánz "consiga después de 30 años en política una triste entrada en la Wikipedia".