Una anciana de Ourense recibe un mensaje sospechoso por WhatsApp y así acaba pillando al estafador

Ante la proliferación de estafas vía WhatsApp siempre hay recursos para evitar poner todos tus datos en manos de los ciberdelincuentes. Uno de ellos es no hacer un click inmediatamente tras recibir el WhatsApp sino pararse a pensar si quien envía el mensaje es una persona conocida o si incluso hackearían su teléfono para lograr el engaño.

Así lo señalaba en una entrevista en Cope Ourense, el alcalde de la localidad ourensana de Barbadás por quien se hicieron pasar suplantando su identidad para solicitar a los vecinos que le hicieran una transferencia o un ingreso por Bizum.

Al enterarse el regidor inmediatamente alertó a sus contactos por sus redes sociales de que si recibían un mensaje no se dejasen engañar porque no era él. Pero ya no fue posible y alrededor de una decena de vecinos cayeron en la trampa y les estafaron en total alrededor de 6.000 euros. Pero no todos cayeron en el engaño.





Xosé Carlos Valcárcel ponía el ejemplo de una mujer de 82 años que vio el Whatsapp, se paró a pensar, desconfió e hizo caso omiso. ¿Por qué actuó de esta manera? Por una razón muy sencilla. La mujer estaba acostumbrada a un trato exquisito del alcalde de Barbadás con ella y quien se puso en contacto a través de su teléfono móvil haciéndose pasar por el regidor no lo parecía.

Cuando recibes el WhatsApp debes comprobar que llega de un teléfono conocido y que el mensaje enviado cumple los parámetros adecuados de la conversación que mantienes con esa persona. Y en este caso no ocurría.

El falso alcalde tuteaba a la mujer y ella vio que algo no era normal “Es una señora mayor a la que trato de doña o usted, observó que la tuteaban por WhatsApp y se dio cuenta de que no era yo y no cayó en la trampa de los ciberdelincuentes” apostilló el regidor, quien añadió que “tres días después me llamó la señora y me dijo que le habían enviado el mensaje, pero se dio cuenta que era un engaño porque yo nunca la tuteaba y, por eso, no les envió el dinero que le pedían”.





Por todo ello, es importante “fijarse en los detalles de la comunicación” cuando te envíen un WhatsApp. Como a esta vecina de Barbadás, otros ciudadanos no cayeron en la trampa porque desconfiaban de que el alcalde les pidiese dinero cuando nunca lo había hecho. Por ello, es importante al recibir un mensaje no actuar con celeridad, sino analizarlo, reflexionar si detrás no habrá ciberdelincuentes y ser capaz de coger el teléfono y confirmar que lo que te piden es real.

El grupo desarticulado por la Guardia Civil de Ourense era agudo y fue capaz de tener acceso a toda la agenda del alcalde de esta localidad limítrofe con la ciudad de Ourense, pero no lograron engañar a más de una decena de vecinos. La desconfianza en quien te pide dinero es un factor que se debe tener en cuenta cuando recibes un mensaje por WhatsApp sin mediar antes un diálogo previo que sería lo lógico cuando te piden dinero. Si tomas las medidas oportunas, no serás estafado.