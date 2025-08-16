COPE
Suben a 14 los incendios forestales activos en Galicia

El fuego más grande de la historia de Galicia, el de Chandrexa de Queixa, ya supera las 17.000 hectáreas arrasadas 

Sigue decretado en toda la provincia el nivel 2 de alerta por incendios

Ourense arde por los cuatro costados. En el oriente de la provincia, se encuentra la zona cero de los incendios, el fuego de Chandrexa de Queixa, que sigue activo y ya alcanza más de 17.000 hectáreas convirtiéndose en el más grande de la historia de Galicia. El panorama es desolador. La virulencia de las llamas arrasa con todo lo que se encuentra en su camino.

En estos momentos, son 21 los incendios en Galicia y 14 de ellos están activos -el resto controlados o estabilizados-. Ya son más de 43.000 las hectáreas calcinadas en toda la comunidad autónoma.

Según informó la Consellería do Medio Rural, tras el fuego de Chandrexa de Queixa, el más devastador es el del municipio de Oimbra que sigue activo arrasando más de 11.000 hectáreas y el de A Mezquita con 9.000 hectáreas.

