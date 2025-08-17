Rodeado por las llamas mientras realizaba un cortafuegos: así fue el angustioso rescate en un incendio de Ourense

VÍDEO: Rescate de un hombre atrapado por las llamas en Vilarino de Conso (Ourense). FOTO: Un volun

Los incendios forestales avanzan sin control por Ourense, y las labores de los servicios de emergencias se multiplican para evitar daños en las viviendas o pérdidas humanas. En este sentido, la Guardia Civil ha completado este sábado un angustioso rescate en el municipio de Vilariño de Conso.

El Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil rescató a una persona que estaba completamente cercado por el fuego. Se trata de un maquinista que trabajaba en un bulldozer al que rodearon las llamas cuando realizaba un cortafuegos en la zona de Cenza.

El fuego avanzaba con rapidez

Al hombre lo rodearon las llamas y se le cerró el paso, y el auxiliar no pudo guiarlo por el humo y la falta de visibilidad. Fue un rescate con "gran dificultad", explica Lola Amado, portavoz de la Guardia Civil, ya que el fuego "avanzaba con rapidez" impulsado por vientos de 20 km/h "con cambios constantes de dirección"

Guardia Civil Lola Amado, portavoz de la Guardia Civil,sobre el rescate de un hombre atrapado entre las llamas en Vilariño de Conso

Fue una intervención rápida y arriesgada" Lola Amado Portavoz de la Guardia Civil

El hombre fue localizado por los efectivos de la Benemérita, y entre el Grupo de Montaña y un coordinador de extinción de la Xunta que estaba en la zona. localizaron una vía de escape y actuaron con rapidez.

Así, consiguieron evacuar al maquinista, llevarlo a otro vehículo y abandonar la zona. Fue una intervención,recalca la Benemérita, "rápida y arriesgada"

Descargas de agua desde el aire

De forma paralela, solicitaron "apoyo aéreo urgente". Gracias a varias descargas de agua, consiguieron contener el avance del fuego y garantizar la seguridad. Una vez a salvo, el hombre no necesitó asistencia médica, ya que estaba en buen estado.

Desde el inicio de la ola de incendios, efectivos de la Guardia Civil se ha desplegado por toda Galicia "sin descanso" colaborando en evacuaciones, rescates y en apoyo a las brigadas de extinción. "Son momentos muy difíciles para todos", recalca la portavoz del Cuerpo Armadol

Una ola de incendios sin precedentes

La oleada de incendios sin control que azota Galicia deja ya más de 51.000 hectáreas calcinadas este domingo. La mayor parte de los fuegos están en la provincia de Ourense, que mantiene activa la situación 2.

Guardia Civil Vista aérea de los incendios en Ourense: zona de Melón y Cualedro

La zona cero de los incendios está en el oriente de la geografía ourensana. De hecho, el fuego de Chandrexa de Queixa, que ya es el más grande de la historia de Galicia.