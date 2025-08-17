COPE
Podcasts
Ourense
Ourense

Rodeado por las llamas mientras realizaba un cortafuegos: así fue el angustioso rescate en un incendio de Ourense

Sucedió en el incendio de Vilarino de Conso 

Hombre atrapado por las llamas cuando realizaba un cortafuegos en Vilariño de Conso (Ourense)
00:00
Guardia Civil

VÍDEO: Rescate de un hombre atrapado por las llamas en Vilarino de Conso (Ourense). FOTO: Un volun 

Noela Bao

Coruña - Publicado el

2 min lectura

Los incendios forestales avanzan sin control por Ourense, y las labores de los servicios de emergencias se multiplican para evitar daños en las viviendas o pérdidas humanas. En este sentido, la Guardia Civil ha completado este sábado un angustioso rescate en el municipio de Vilariño de Conso. 

El Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil rescató a una persona que estaba completamente cercado por el fuego. Se trata de un maquinista que trabajaba en un bulldozer al que rodearon las llamas cuando realizaba un cortafuegos en la zona de Cenza. 

El fuego avanzaba con rapidez

Al hombre lo rodearon las llamas y se le cerró el paso, y el auxiliar no pudo guiarlo por el humo y la falta de visibilidad. Fue un rescate con "gran dificultad", explica Lola Amado, portavoz de la Guardia Civil, ya que el fuego  "avanzaba con rapidez" impulsado por vientos de 20 km/h "con cambios constantes de dirección"

Lola Amado, portavoz de la Guardia Civil,sobre el rescate de un hombre atrapado entre las llamas en Vilariño de Conso
00:00
Guardia Civil

Lola Amado, portavoz de la Guardia Civil,sobre el rescate de un hombre atrapado entre las llamas en Vilariño de Conso

Fue una intervención rápida y arriesgada"

Lola Amado

Portavoz de la Guardia Civil 

El hombre fue localizado por los efectivos de la Benemérita, y entre el Grupo de Montaña y un coordinador de extinción de la Xunta que estaba en la zona. localizaron una vía de escape y actuaron con rapidez. 

Así, consiguieron evacuar al maquinista, llevarlo a otro vehículo y abandonar la zona. Fue una intervención,recalca la Benemérita,  "rápida y arriesgada" 

Descargas de agua desde el aire

De forma paralela, solicitaron "apoyo aéreo urgente". Gracias a varias descargas de agua, consiguieron contener el avance del fuego y garantizar la seguridad.  Una vez a salvo, el hombre no necesitó asistencia médica, ya que estaba en buen estado. 

Desde el inicio de la ola de incendios, efectivos de la Guardia Civil se ha desplegado por toda Galicia "sin descanso" colaborando en evacuaciones, rescates y en apoyo a las brigadas de extinción. "Son momentos muy difíciles  para todos", recalca la portavoz del Cuerpo Armadol 

Una ola de incendios sin precedentes

La oleada de incendios sin control que azota Galicia deja ya más de 51.000 hectáreas calcinadas este domingo. La mayor parte de los fuegos están  en la provincia de Ourense, que mantiene activa la situación 2.

Vista aérea de los incendios en Ourense: zona de Melón y Cualedro
00:00
Guardia Civil

Vista aérea de los incendios en Ourense: zona de Melón y Cualedro

La zona cero de los incendios está en el oriente de la geografía ourensana. De hecho, el fuego de Chandrexa de Queixa, que ya es el más grande de la historia de Galicia. 

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE ORENSE

COPE ORENSE

En Directo COPE MÁS ORENSE

COPE MÁS ORENSE

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00H | 17 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking