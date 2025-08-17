El drama de los incendios en Galicia ya arrasa más de 51.000 hectáreas con 13 fuegos que permanecen activos y siembran el pánico entre la población

Los incendios en Galicia ya superan las 51.000 hectáreas. A día de hoy, 51.702 hectáreas arrasadas en los 22 incendios de la comunidad gallega, 13 de ellos están activos -el resto controlados o estabilizados-.

Según informó esta mañana la Consellería do Medio Rural, permanece declarada la situación 2 de alerta en toda la provincia de Ourense. La zona cero de los incendios está en el oriente de la geografía ourensana, el fuego de Chandrexa de Queixa, que ya es el más grande de la historia de Galicia. Tras más de ocho días contra el fuego, sigue activo y aumentando las hectáreas arrasadas alcanzando ya las 17.500. Le siguen el fuego de Oimbra con 11.000 hectáreas calcinadas, el de A Mezquita con 9.500 y el de Larouco con 6.000 hectáreas.

La lucha contra el fuego en Galicia es una odisea y los más viejos del lugar dicen que esto es caótico y que nunca vieron nada igual. Las llamas se propagan a gran velocidad y arrasan casas, naves, vehículos o fincas entre las lágrimas de los vecinos que se ven impotentes ante lo que se les viene encima con la virulencia de las llamas.