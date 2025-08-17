La Xunta garantizará el alimento para los animales de las explotaciones ganaderas afectadas por los incendios en Galicia

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se acercó hasta A Pobra de Trives para recibir a uno de los primeros camiones del operativo de emergencia que se activó para garantizar el suministro inmediato de alimento para los animales de las explotaciones ganaderas afectadas por los incendios forestales registrados estos días en varias zonas de la provincia de Ourense.

La actuación se desarrolla en coordinación con los concellos y asociaciones de ganaderos con el objetivo de dar una respuesta ágil y eficaz a las necesidades del sector. Según informó la Consellería do Medio Rural, esta medida se realizará a través de una contratación de emergencia con la empresa pública TRAGSA junto con distintas entidades del sector.

La Xunta asumirá en su totalidad los gastos derivados de esta medida como son el propio alimento, el transporte y la distribución de comida reafirmando su “compromiso con el bienestar animal y con el apoyo a las explotaciones del rural gallego en esta situación de emergencia”.