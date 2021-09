La Ribeira Sacra ya es Reserva de la Biosfera

La Ribeira Sacra y Serras do Oribio y Caurel, ha sido declarada séptima reserva de la biosfera de Galicia.

La proclamación ha tenido lugar hoy, miércoles, en la reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa 'Man and the Biosphere' (MaB) de la Unesco que se celebró en la ciudad nigeriana de Abuja.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, intervino a través de vídeoconferencia para defender la candidatura, destacando la importancia de esta decisión tanto para los 23 municipios a los que afecta -18 de la provincia de Lugo y cinco de Ourense con una población de más de 75.000 habitantes- como para el conjunto de Galicia.

La Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra y Serras do Oribio y Courel abarca una superficie de más de 306.000 hectáreas que se extienden por los cañones de los ríos Sil y Miño. Es la segunda reserva de la biosfera más grande de la Comunidad, y destaca por su gran belleza natural y por la riqueza cultural y etnográfica que atesora. Ahora, este territorio se integra oficialmente en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, sumándose a los otros seis con los que cuenta Galicia con este reconocimiento: Terras do Miño; Área de Allariz; Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá; Río Eo, Oscos e Terras de Burón; Transfronteiriza Gerês-Xurés; y Mariñas Coruñesas-Terras do Mandeo.

La candidatura de este espacio natural se concretó a comienzos de 2019 en una primera propuesta liderada por la Xunta de Galicia y elaborada en colaboración con el Instituto de Biodiversidade Agraria a Desenvolvemento Rural (Ibader) de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Fundación Juana de Vega. En 2020, el Comité Español del Progama MaB avaló la candidatura y continuó con su tramitación de propuesta ante el órgano consultivo internacional de la Unesco, que hace unos meses emitió un informe favorable y felicitó a los promotores por el trabajo realizado, así como por la "excelente" calidad del proyecto.

La declaración oficial de la nueva reserva de la biosfera entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.