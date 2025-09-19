COPE
Regresa un mes después el aire irrespirable y el humo de los incendios a Ourense

La ciudad vivió durante varios días en agosto las consecuencias de los incendios por toda la provincia y, tras semanas de tranquilidad, hoy los vecinos vuelven a sufrir las consecuencias del fuego 

El humo de los incendios vuelve a la ciudad

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

Un mes después regresa el humo de los incendios y el aire irrespirable a Ourense. La ciudad vivió varios días en agosto con una nube tóxica y una calidad baja del aire que obligó a muchos ciudadanos a solo salir de casa para buscar lo imprescindible. El humo de los diversos incendios que asolaron la provincia llegaron en agosto a la ciudad. Incluso varias familias atrapadas en la estación ferroviaria por la falta de conexión del AVE entre Galicia y la Meseta ante los fuegos les impedía pasear por la ciudad. Tras varias semanas de tranquilidad, Ourense soporta hoy de nuevo el aire irrespirable y una nube que procede de los incendios que están activos.    

