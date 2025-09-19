Decretan la situación 2 de emergencia en el incendio de O Bolo (Ourense) ante la proximidad al núcleo de población de Santa Cruz

Decretado el nivel 2 como medida preventiva en un incendio declarado en la parroquia de Vilaseco en el municipio de O Bolo por su proximidad al núcleo de población de Santa Cruz. Según informó la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició a las 23:47 horas de esta pasada noche y ya arrasó una superficie de alrededor de 20 hectáreas. 4 agentes, 7 brigadas, 5 motobombas y 1 pala trabajan en las labores de extinción.

El alcalde de O Bolo, Miguel Angel García, manifestó en una entrevista en COPE Ourense que “la noche fue complicada” ya que “se encuentra en una zona de difícil acceso encima del pueblo de As Ermidas”.

El regidor señaló que “las llamas alcanzaron a un animal que fue propagando el fuego a otras zonas”. En una entrevista en COPE Ourense, resaltó que “no existe preocupación entre los vecinos porque está a medio kilómetro de los pueblos y no existe una gran intensidad de las llamas por lo que confiamos en que lo controlen los medios aéreos”. Por este incendio, se procedió a cortar la vía férrea entre Santo Estevo y os Peares.