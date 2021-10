El Pleno de Ourense tumba por tercera vez el cambio de uso de la parcela de la antigua estación de autobuses

El Concello de Ourense intentará que la Xunta aplique la Ley 3/2016 de 1 de marzo -de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés- para facilitar la construcción de la residencia de mayores que financiará la Fundación Amancio Ortega, en la parcela que ocupaba la antigua estación de autobuses. Así lo anunció el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, tras haber fracasado, por tercera vez, en el Pleno del Ayuntamiento la votación para el cambio de uso de la parcela.

Durante el debate de este punto, la concejala de Urbanismo, Sonia Ogando, apeló a sus compañeras de corporación, María Fernández Dibuja y Maite Rodríguez Garrido (ex concejalas de Democracia Ourensana y ahora en el grupo de "No adscritos") para que apoyaran la propuesta "porque si no se aprueba el cambio de uso del solar, no se va a poder hacer absolutamente nada en él, ya que el uso actual sólo permite que contenga infraestructuras de transporte y, si no se cambia, quedará abandonado por la culpa de la incompetencia de la mayoría de la Corporación", explicó Ogando.

Pero, nuevamente, María Dibuja y Maite Garrido unieron sus votos a la abstención de PSOE y BNG.

Los nacionalistas defendieron su posición argumentando que nada había cambiado desde la primera votación. Su portavoz, Luis Seara, recordó que "las macroresidencias no son nuestro modelo. Nosotros queremos residencias de titularidad de gestión pública directa, y que las infraestructuras, en lugar de ser costeadas por el mecenas de turno, sean costeadas por los ciudadanos a través de sus impuestos".

"LE ESTÁN ECHANDO GASOLINA AL ALCALDE"



Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Araújo, acusó a PSOE y BNG de dar herramientas al alcalde para argumentar que si no se hace nada en la ciudad es por culpa de la oposición: "le están echando gasolina al alcalde para que siga circulando", dijo, al tiempo que acusó a Jácome de disfrutar viendo que la oposición vota en contra del proyecto "y poder tener un argumento para cargarse de razones y salir a la calle a decir que su incapacidad de gobernar no tiene nada que ver con que él no lo sepa hacer, sino que es culpa de la oposición".

Desde el grupo municipal del PSdeG-PSOE, Natalia González, insistió en que la inversión de la Fundación Amancio Ortega "está garantizada en Ourense"; preguntó por qué se cedió a la Xunta la parcela del Camiño Real de Cudeiro para la construcción de una residencia y por qué se cambió la ubicación sin informes que justificaran ese cambio.

"OURENSE LES IMPORTA UN BLEDO"

Tras la votación, el alcalde Gonzalo Pérez Jácome cargó contra las dos concejalas del grupo de no adscritos, María Dibuja y Maite Garrido, cuyos votos eran decisivos para conseguir la mayoría absoluta necesaria para aprobar el cambio de calificación del terreno en el PXOM para dar luz verde a la cesión de la parcela a la Fundación Amancio Ortega: "queda bien claro la calaña de las dos concejalas, yo creo que quedan retratadas. Si había alguna duda de lo que es el transfuguismo y lo que intentaron hacer, ahora queda claro lo que les importa Ourense: un bledo. Se alinean con PSOE y BNG para ver de qué forma pueden joder al alcalde. Les importa un bledo toda la gente que les votó. Les importa un bledo la gente de la tercera edad", sentenció Jácome