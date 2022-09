La patronal ourensana del Siderometal denuncia actos de sabotaje con motivo de la huelga que comenzó hoy

Ruedas pinchadas, botes de pintura lanzados contra los escaparates de concesionarios, lunas de coches destrozadas... son algunos de los actos vandálicos sufridos por las empresas del metal de Ourense durante el pasado fin de semana.

Los empresarios del sector del Siderometal denuncian los sabotajes de los que han sido objeto durante los días previos al inicio de la huelga que comenzó esta medianoche convocada por UGT, CIG y CC.OO. Una huelga con la que quieren reivindicar mejoras en la negociación del convenio del sector, y al no haber llegado a ningún acuerdo en las 9 nueve reuniones celebradas hasta ahora.

En declaraciones a COPE Ourense, Ricardo Borrajo, presidente de ATAVE (Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos) -que es una de las ramas del sector del Siderometal en la provincia-, explicó que “nosotros lo ligamos a la huelga porque varias empresas de distintas asociaciones del sector del metal han sufrido los ataques. Han sido talleres, concesionarios de vehículos, empresas de instalaciones eléctricas, de fontanería, de mantenimiento de ascensores... Incluso en algún sitio han pintado claramente en la fachada 'huelga del metal 28 y 29'. Por eso lo ligamos a la convocatoria de la huelga”.

Pintada en la puerta de un taller (Foto: ATAVE)









Ricardo Borrajo asegura que esta primera jornada de huelga “está discurriendo con normalidad” y que los piquetes están cumpliendo con su función, “que es la de informar”.

El presidente de ATAVE señala que la subida salarial y las cláusulas que los sindicatos exigen para el convenio del siderometal son inasumibles para los empresarios del sector en la provincia de Ourense, y afirma no entender la comparativa que hacen con los convenios de otras provincias, porque “ésta es la única provincia en la que la antigüedad no está congelada (es de de un 6% cada 5 años), es la única provincia gallega en la que no se trabaja los sábados, y las diferencias salariales no son tan grandes como afirman los sindicatos”.

Mañana, 29 de septiembre, continuará la huelga de trabajadores en las empresas del sector del Siderometal de la provincia de Ourense. Los sindicatos han convocado, además, una huelga indefinida que comenzará el 5 de octubre.

En la negociación del convenio del metal, la patronal ofrece una subida salarial del 4%, pero los sindicatos reclaman un incremento del 6,5% para los años 2022 y 2023 y un 5% para el 2024, así como una cláusula de revisión salarial y que los atrasos se perciban desde el uno de enero. También solicitan un día más de libranzas sin consolidar para 2022 y un día a mayores para cada uno de los siguientes años, éstos consolidados.