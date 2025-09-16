Nuevas líneas de bus "sorpresa" en Ourense: se aplican los cambios entre la incertidumbre y preocupación por no llegar al colegio o al trabajo

Vecinos de la ciudad manifiestan que el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, ha puesto en circulación varios autobuses turísticos que recorren la urbe pero que no permiten llegar a la hora al colegio o al trabajo.

Marlin estaba a primera hora de la mañana en la parada del bus de la calle Progreso desesperada porque no sabía a qué hora iba a pasar su autobús. “Salí media hora antes de casa porque tenía miedo de llegar tarde al trabajo pero, visto que no llega y que sigo aquí esperando, será imposible ser puntual” destacó en una entrevista en COPE Ourense.

Angela se encontraba en una parada del autobús del centro de la ciudad inquieta porque no llegaba su bus. En una entrevista en COPE Ourense, manifestó que “esto es un lío” ya que “en el barrio de O Couto donde yo vivo teníamos un servicio estupendo y ahora nos han fastidiado porque da mucha vuelta”.

El nuevo mapa público de transporte público se pone en marcha hoy con un tijeretazo en las líneas habituales, que pasan de 33 a 16, y con grandes desplazamientos a lo largo de la ciudad.

De ello se queja en COPE Ourense Puri, vecina de Rairo, quien afirmó que “teníamos tres líneas y llegábamos bien a donde necesitábamos” pero desde esta reestructuración “solo tenemos una línea y no nos acerca al centro de la ciudad ni a organismos oficiales”. Además Puri resaltó que “tenemos mucha gente mayor con bastones que necesitan el autobús para ir a la plaza de abastos o a los supermercados y ahora no podrán hacerlo en esta línea de bus a no ser que sea por transbordo”.

El gobierno fijó en el calendario la fecha de hoy para la nueva red de líneas de autobuses coincidiendo con la celebración de la Semana de la Movilidad y con viajes gratuitos durante 7 días. El regidor municipal afirma que serán más eficientes con el servicio y pide a la sociedad que se informe a través de la página web del Concello www.ourense.gal donde encontrarán una lista completa y actualizada de rutas, horarios y paradas. Además instalan estos días una carpa en distintos barrios de la ciudad para informar a los ciudadanos sobre sus dudas.

Desde la oposición, piden que dé marcha atrás ante la incertidumbre y preocupación que genera en la población e insisten en que el alcalde de Ourense escuche las demandas de la ciudadanía.

Paralelamente al nuevo mapa público de transporte, hoy entran en servicio las cámaras de control de acceso de vehículos al centro histórico y el dispositivo de control de velocidad en diferentes calles de la ciudad a través del radar.