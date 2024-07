Lleva una cámara y un pinganillo para superar el examen teórico de conducir en O Barco (Ourense)

Un hombre de nacionalidad pakistaní y residente en Tarragona, Ali Usman, utilizaba elementos técnicos para obtener el permiso de conducir. Según informó la Jefatura Provincial de Tráfico de Ourense, este método fraudulento se detectó en la prueba teórica del carné de conducir en el centro de exámenes de O Barco de Valdeorras donde se realizan exámenes cada quince días para la obtención de los permisos de conducir.





El varón tenía activado un sistema de comunicación mediante una cámara incrustada en su vestimenta y auricular en su oído derecho donde recibía supuestamente las respuestas a las preguntas teóricas del examen.





La Jefatura Provincial de Tráfico de Ourense y agentes del grupo GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil -Grupo de investigación y análisis de Tráfico- procedió a tomar declaración al aspirante y a realizar informe de los dispositivos utilizados.





Como consecuencia de ello, el aspirante fue declarado no apto en la prueba teórica de conducir del permiso B y propuesta para expediente sancionador por infracción a la Ley de Tráfico, infracción que se considera muy grave con una sanción de 500 euros y 6 meses sin poder presentarse a examen de obtención de permiso en toda España por utilizar dispositivos no autorizados en las pruebas de obtención de autorizaciones administrativas de conducir -infracción muy grave vigente en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial desde su última reforma, en vigor desde el 21/03/2022).





Sin embargo, el aspirante no cometió delito al no existir usurpación de estado civil ya que no se hacía pasar por otra persona.





No es la primera vez que se detecta un caso así en los exámenes del permiso de conducir en la provincia de Ourense. En abril de 2023, la Jefatura Provincial de Tráfico de Ourense detectó a un ciudadano de origen sirio y residente en la provincia de Málaga usando también medios tecnológicos fraudulentos para copiar en la prueba teórica de obtención del permiso de conducir.





El dispositivo utilizado era similar y consistía en una cámara inserta en la vestimenta del aspirante y un auricular tipo pinganillo en el oído derecho donde recibía presuntamente las respuestas correctas a las preguntas filmadas por la cámara.