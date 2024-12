Le diagnostican un cáncer a una vecina de Ourense, toma un café con amigas, y ese momento cambia su vida para siempre: "Reto"

Uno de los mayores mazazos para cualquier persona es cuando llegas a una revisión médica rutinaria con toda la tranquilidad y, de repente, empiezan a sudarte las manos y el cuerpo se queda frío. Es el momento en el que te comunican que tienes cáncer.

En ese instante no sabes cómo reaccionar y eres consciente que tu vida cambia. Sales de allí triste y como si de una pesadilla se tratara. Te preguntas cómo puede cambiar el mundo en unos minutos, ya que entrabas a la revisión médica con toda la tranquilidad y sales con el convencimiento de que nada será igual. Al mazazo personal se une el familiar, ya que es el momento de contarle a tus hijos una noticia que nunca hubieras querido darle.

En la localidad ourensana de Cenlle, cinco mujeres diagnosticada de cáncer decidieron afrontar esta realidad. Tomaron un café juntas y, de ese encuentro, salió el compromiso de crear una Asociación Sociocultural para estar activas y desahogarse juntas del proceso de su enfermedad.

El café que lo cambió todo

Ana es la presidenta de la Asociación Sociocultural As Rebuldeiras y nos contaba en los estudios de Cope Ourense cómo comenzó su aventura. “Tomamos un café las cinco mujeres diagnosticadas de cáncer y decidimos afrontar este reto que nos permitió salir de casa en nuestro medio rural y no pensar en la enfermedad” resaltó Ana. Ellas huían de estar en casa y pensar siempre en sus sesiones de quimioterapia o de no poder compartir con las demás su sufrimiento. Por ello, ese café con el que nació su nueva vida les ha “llenado de vida” como resalta en los estudios de Cope Ourense.

Las cinco mujeres comenzaron hace dos años con este proyecto y “nos ha sentado muy bien” porque “cada una habla de sus problemas y nos desahogamos” destacó Ana.

Con el paso del tiempo, los proyectos eran continuos y se veían varios días a la semana. “Esto nos ha dado la vida”, destacó en una entrevista en Cope Ourense añadiendo que “nos encontramos mucho mejor”.

Las mujeres decidieron colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer en estos dos años y así “hicimos pulseras y llaveros” para recaudar fondos para dicha asociación. La mayor parte de estas mujeres del rural ourensano fueron diagnosticadas de cáncer de mama por lo que “colaboramos mucho en el Día contra el Cáncer de Mama”.

Decoración navideña hecha a mano

Ana señaló que son “muy activas” en diversas actividades y así, en la actualidad, están trabajando en la decoración navideña en Cenlle. “Muchas abuelitas están trabajando con nosotros desde el pasado verano, alguna de 90 años, realizando a ganchillo los adornos del árbol de Navidad”. Pero antes tendrán un mercadillo solidario con “todo hecho a mano” para recaudar fondos por una buena causa.

Cedida Material elaborado por la Asociación As Rebuldeiras

La Asociación Sociocultural As Rebuldeiras de Cenlle fue creciendo y, en la actualidad, cuentan con 72 personas. Tienen actividades y encuentros continuos y no falta el café con el que nació este proyecto todos los domingos.

Estas mujeres han encontrado en este grupo una forma de afrontar con esperanza su enfermedad.