Largas colas en la estación del AVE de Ourense para intentar buscar una solución tras estar cortada la conexión Madrid-Galicia por los incendios

Cada vez son más las colas que se generan en la estación del AVE de Ourense para intentar encontrar una solución para poder viajar a casa. Un día más la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid está cortada y esta situación dejó a decenas de personas atrapadas en la ciudad de Ourense.

Alice es de Córdoba y pasó unos días de vacaciones en esta zona de Galicia junto a su hija pero cada día se acerca a la estación para ver si puede regresar a casa. En una entrevista en COPE Ourense, contaba que “estamos esperando pero no sabemos nada”.

Alice afirmó que ella tiene suerte porque está en casa de su hija pero “aquí hay gente que tiene que dormir en la estación esperando a una solución y no tiene ninguna ayuda” por lo que cree que la situación está “fuera de control”. Además, la mujer cordobesa resaltó que “hay mucho humo en la calle por lo que no se puede salir fuera” ante el ambiente de humo y ceniza que llegó a la ciudad por la ola de incendios forestales en la provincia.

Varias familias se encuentran con la incertidumbre de no saber en qué momento podrán regresar a sus casas.