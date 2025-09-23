Estas joyas monumentales y gastronómicas de Ourense bien podían ser Patrimonio de la Humanidad: el destino Ribeiro-Carballiño ilusiona

El pan de Cea, el vino del Ribeiro y el pulpo de O Carballiño serán piedras angulares del Plan de Sostenibilidad Turística en destino Ribeiro-Carballiño, en Ourense. Junto a ello, las joyas monumentales del Monasterio de Oseira, el Templo de la Veracruz, el Castro de San Cibrán de Lás y el Barrio Judío de Ribadavia.

La responsable del proyecto, Carmen Limia, manifestó en una entrevista en COPE Ourense que existen “grandes potencialidades turísticas” en este destino y “se une el turismo con la gastronomía”. Carmen Limia explicó que esta iniciativa comenzó con una solicitud a través del GDR y “se logró el plan involucrando a la gastronomía y al turismo”. Tras sus primeros pasos, ahora los 21 alcaldes de esta zona “le dan un empujón y tienen una gran ilusión en convertirlo en un hito como la Ribeira Sacra”.

Puesta de largo en Fitur

El primer evento oficial tendrá lugar en la próxima edición de FITUR -Feria Internacional de Turismo de Madrid- con una serie de trabajos hechos como “recuperar acciones gastronómicas y enogastronómicas” y así desarrollar “una red de senderos con código QR o una acción en puntos degradados en los 21 concellos para que en el futuro se vea menos feísmo”. De cara al futuro siguen trabajando para “unificar todos los senderos y rutas circulares” así como crear una “docuficción”.

“Tenemos mucha riqueza, mucho patrimonio, ríos preciosos y solo falta desarrollarlo” resaltó la responsable de este proyecto, quien sueña con que “en un plazo de 15 o 20 años podemos situarnos a las puertas de ser Patrimonio de la Humanidad” como hoy se encuentra la Ribeira Sacra.