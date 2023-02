Jácome no quiere que le ocurra lo que a Marilyn Monroe “que nadie se fijaba que era una buena actriz"

Una nueva obra de “movilidad vertical” ha comenzado este miércoles en la ciudad de Ourense. Se trata de la instalación de un ascensor que salvará las escaleras que unen la calle Progreso con la zona del parque infantil de la Alameda do Cruceiro.

El alcalde de Ourense presentó la actuación, que mejorará la movilidad de los peatones: “El ascensor tendrá dos paradas, la primera a media altura de las escaleras, donde se encuentran los locales municipales, y la segunda a la altura de la propia Alameda do Cruceiro”, explicó Gonzalo Pérez Jácome precisando que el elevador facilitará la movilidad entre la calle Progreso y el parque infantil, el Punto de Atención Continuada (PAC) de la calle Concello, o el Parque de San Lázaro, ya que no será necesario subir las actuales escaleras ni afrontar las pendientes de las calles Concello o Xoán XXIII.

La instalación de este ascensor tendrá un coste para el Ayuntamiento de 428.000 euros y está previsto que entre en servicio a comienzos de este próximo verano.

El alcalde de Ourense recordó que actualmente se están ejecutando en la ciudad obras por un importe de 35 millones de euros. Para Jácome es “una cantidad de obras que los demás alcaldes nunca soñaron. En tres años y medio de mandato no ha habido un gobierno ni un alcalde en la ciudad que haya hecho unas obras comparables a las que se están realizando”, y espera que lo reconozcan los ciudadanos: “espero que no nos pase lo que a Marilyn Monroe, que era una excelente actriz, pero la gente no lo vio hasta años después de su desaparición. Era un 'sex symbol' y tan guapa que nadie se fijaba en que era muy buena actriz”, comentó Jácome.