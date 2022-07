Jácome cree que el PP dará un "golpe de timón" y "se marcharán del gobierno de Ourense la próxima semana"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, advierte que el PP dará un “golpe de timón” porque “se van a marchar del grupo de gobierno la próxima semana y posiblemente el martes”. “Según las informaciones que tenemos se irán ya la próxima semana y es tremendamente criticable” resaltó el regidor municipal en una entrevista en Cope Ourense.





“Yo no abandono a los demás, a mí me abandonan; yo no traiciono, a mí me traicionan” resaltó Gonzalo Jácome, quien indicó que llegó a “ceder” durante esta etapa “en muchas cosas que hacían los concejales del PP con las que no estaba de acuerdo”.





Ante esta situación, el alcalde de Ourense señaló que el gobierno de Ourense “queda perfectamente trabajando solo DO y ya estuvimos” gobernando en solitario.





“Nos liberamos de ese acuerdo y gestionaremos mejor la ciudad” concluyó Gonzalo Jácome.