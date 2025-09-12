COPE
Investigado un octogenario tras declararse un incendio en Chandrexa de Queixa (Ourense)

La investigación del Seprona determina que el fuego se produjo debido a una quema no autorizada en su finca por lo que se le toma declaración como investigado por un delito de incendio forestal por imprudencia 

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

El SEPRONA de la Guardia Civil de Trives tomó declaración en calidad de investigado a un octogenario como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia. Según informó la Guardia Civil de Ourense, el fuego tuvo lugar el pasado 8 de septiembre en la parroquia de Casteloais, municipio de Chandrexa de Queixa en el que resultaron afectadas 18,5 hectáreas de monte raso y arbolado. 

La investigación realizada por el Seprona determinó que el incendio se produjo debido a una quema no autorizada en la finca del investigado. En las labores de extinción participaron 4 helicópteros, 4 avionetas, 3 motobombas, 10 brigadas de extinción de incendios y Guardia Civil.

