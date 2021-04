Incautan una pistola de fogueo tras una discusión entre madre e hijo desde un balcón en Ourense

Agentes de la Policía Local de Ourense incautaron una pistola de fogueo a una mujer tras una polémica con su hijo de 20 años al que no quería dejar entrar en casa. Según informó la Policía Local de Ourense, los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril a las 20 horas a la altura del número 6 de la calle Río Arnoya. Al llegar una patrulla policial se encontraron en la calle al hijo de 20 años y vecino de Ourense quien explicó a los agentes que quería recoger unos enseres personales de la casa de su madre y no solo se lo impedía sino que desde un balcón la había amenazado con una pistola y manifestó que sabía que ella tenía una pistola de fogueo pero desconocía si pudiera tener otra añadiendo que quería denunciarla. Los agentes lograron hablar con la madre de 44 años y les manifestó que no deseaba que su hijo accediese a la vivienda y quería denunciarlo. La mujer admitió tener una pistola de fogueo pero negó haberla esgrimido aunque carecía de documentación alguna de esta arma por lo que los agentes procedieron a su incautación