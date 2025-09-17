La Guardia Civil organiza una carrera solidaria en Ourense el 5 de octubre y se rinde homenaje a un compañero fallecido el año pasado

La II carrera solidaria de la Guardia Civil de Ourense se celebrará el próximo domingo, día 5 de octubre. El trazado absoluto comenzará a las 11 horas con 6.350 metros que recorrerá las principales calles de la ciudad. Los niños de 7 a 12 años saldrán a las 12:30 horas con un recorrido de 700 metros y los pequeños de hasta 6 años saldrán a las 12:45 horas. Todas las carreras saldrán y llegarán a la Plaza Mayor de Ourense. Contarán con servicio de guardería, y habrá sorteos y música. El capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense, Javier Barja, estuvo en los estudios de COPE Ourense explicando esta iniciativa.

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma digital https://sportmaniacs.com/es/services/inscripcion/ii-carrera-guardia-civil-ourense o presencialmente en la tienda de deporte RunManiak hasta las 23:59 horas del próximo 30 de septiembre con un coste de 12 euros para los adultos con una camiseta del evento. Los niños tendrán gratuita su participación y tienen asegurada una medalla al paso por la línea de meta.

Todo lo recaudado irá destinado a la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales (ALCER) y se rinde homenaje a un miembro de esta asociación y de la Comandancia de la Guardia Civil, Antonio Rodríguez, fallecido el pasado año a causa de una enfermedad renal.