“Gastromímate”, concurso de sabores en O Barco de Valdeorras

La Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA) organiza el II Concurso de Marizanza “Gastromímate, unha ponte de sabores” que se desarrollará del 5 al 11 de diciembre en ocho establecimientos de hostelería de O Barco.

Estos establecimientos ofrecerán la combinación de un plato elaborado con productos como setas, calabaza, castañas, nueces y miel, con un vino de la DO Valdeorras, y los clientes podrán catar y valorar dichas propuestas, que tendrán un coste de entre 6 y 8 euros.

Un jurado profesional valorará el día 10 los platos elaborados por los establecimientos, y el público que participe en la votación optará a tres tarjetas regalos ValdeCASH y un lote de vinos de la DO Valdeorras. Los establecimientos de las propuestas ganadoras recibirán un trofeo y un diploma en las categorías de mejor maridaje con vino blanco de la DO Valdeorras, mejor maridaje con vino tino de la DO Valdeorras, y premio especial del jurado popular.

Los establecimientos inscritos en el concurso son Café Teatro Bajo Cinco, Cafetería Fernando II, Bar San Roque, Cervecería 13/14, Muro del Malecón, Agarimo Tapería, Alpha Raíces y Taberna O Burato.