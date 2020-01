El Festival Internacional de Música "Pórtico do Paraíso" sale por primera vez de la provincia de Ourense

La Escolanía de Segovia abrirá la programación del XIII Festival Internacional de Música “Pórtico do Paraíso”. Será el viernes, 6 de marzo, con un concierto que ofrecerán en el Templo de la Vera Cruz de O Carballiño.

El certamen, que por primera vez en su historia ha programado conciertos fuera de la provincia de Ourense, fue presentado ayer en Monforte. Hoy lo ha hecho en Ourense, con la participación del alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, quien señaló que "el concierto en la Iglesia de la Veracruz se enmarca, además, en los actos de homenaje al arquitecto del Templo, Antonio Palacios, del que este año se cumplen 75 años de su muerte".

Esta es la primera edición que el Pórtico do Paraíso no cuenta con ningún apoyo económico del concello ni de la Diputación de Ourense. Por ello, sus organizadores han eliminado el nombre de la ciudad de la denominación del festival y no han programado ningún concierto en la Catedral, aunque su idea es volver a ella, como comentó la coordinadora del festival, Conchi Dasilva, que remarcó que "el origen ha sido Ourense, siempre será Ourense, aunque el festival puede crecer con su presencia en otras provincias".

Aún así, se celebrarán dos conciertos en la ciudad de As Burgas: uno el 8 de marzo en la Iglesia de Santo Anxo, el del violinista José Manuel Álvarez; y el de clausura, en el Liceo, con la actuación del guitarrista argentino Víctor Villadangos, el 15 de marzo.

El programa se completa con la actuación de Andrew Lawrence King, el 7 de marzo en Santo Estevo de Ribas de Miño, en la localidad lucense de O Saviñao; y el concierto de Kosmos Ensemble, el 13 de marzo en la iglesia de Santa María da Régoa de Monforte de Lemos.