Feijóo da libertad al PP de Ourense para pactar un gobierno alternativo en el Ayuntamiento

Los populares de Ourense “tienen libertad para pactar” en el Ayuntamiento un gobierno alternativo al que actualmente lidera Gonzalo Pérez Jácome. Lo ha asegurado el presidente de la Xunta y del PP gallego en la sesión de control al Gobierno celebrada en Santiago de Compostela.

Alberto Núñez Feijóo respondió a la pregunta formulada por el secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, instando a que aclarara si los socialistas tienen también esa capacidad de pactar en Ourense, independientemente de las directrices que marque la dirección autonómica del partido.

"Espero que usted también le deje libertad para pactar y espero que la propuesta no sea 'pactaremos con todos para que no gobierne el PP'", manifestó Feijóo en su intervención, en la que reprochó a los socialistas que en la provincia de Ourense él había ofrecido que el Partido Popular liderase la Diputación y el PSOE se asumiese las riendas del Ayuntamiento -ambos como fuerzas más votadas en sendas instituciones-. Pero lo socialistas, dijo, no aceptaron su oferta.