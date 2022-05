Feijóo insta al PSdeG a "ponerse en contacto" con el PPdeG si quiere que Jácome deje la Alcaldía de Ourense

El presidente de la Xunta en funciones y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al secretario xeral del PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso, a "ponerse en contacto" con el PP de Galicia "de forma oficial" y trasladarle su propuesta para apartar al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana (DO), después del altercado que protagonizó el pasado martes, cuando propinó un empujón a una sindicalista a las puertas del Ayuntamiento.

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, Feijóo ha tachado de “inaceptable” e “injustificado” este episodio y, a pesar de que son los populares los que forman parte del gobierno local con el grupo de Jácome, ha recordado que los socialistas “intentaron” en su momento un pacto para gobernar la Diputación provincial a cambio de ceder a Jácome la Alcaldía de la capital ourensana.

Para Feijóo, si el Partido Socialista “quiere cambiar de opinión”, lo tiene “muy fácil”: puede trasladarla “de forma oficial” tras contactar con el presidente del PPdeG (hasta el nombramiento de Alfonso Rueda ejerce como tal el secretario general, Miguel Tellado).

"No sé si ahora el Partido Socialista cambia o no con el nuevo secretario xeral (Formoso), pero me da la sensación de que el secretario xeral del PSOE en la provincia de Ourense (Rodríguez Villarino) ganó el congreso y por tanto supongo que él mismo, que quería poner a Jácome en el Ayuntamiento y él ser presidente de la Diputación, seguirá manteniendo ese doble objetivo y esa doble ambición política", ha precisado Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo, que recordó que “Jácome no es del PP”, calificó de “injustificable” su actitud, y dijo que exige “una disculpa explícita” en primer lugar a la sindicalista a la que empujó y, en segundo lugar, “a toda la ciudadanía de Ourense”, porque la ciudad “no merece, en ningún caso, actitudes de este tipo”.