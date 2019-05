Espazo Común califica de "tomadura de pelo" el proyecto de ciudad deportiva presentado por el PP

El candidato de Espazo Común a ocupar la alcaldía de Ourense considera una "tomadura de pelo" los grandes proyectos que está presentando Jesús Vázquez en esta campaña electoral, como la ciudad deportiva que el candidato del Partido Popular propone construir en Mariñamansa.

“Como ciudadano, me gustaría que hubiera elecciones cada mes, porque en cuatro años no fueron capaces de presentar nada. Y con poco que hubieran hecho, ya nos habrían convencido. Y ahora, cada día, nos presentan maquetas, fotos... yo no entiendo si esto forma parte de la tomadura de pelo continua que nos están planteando”, ha dicho Óscar Pérez Carral en una entrevista en COPE Ourense.

El cabeza de lista de Espazo Común señaló que su campaña la está realizando a pie de calle, exponiendo sus propuestas directamente a los ciudadanos. “No presentamos macroproyectos de última hora”, ha afirmado Pérez Carral, quien valora “con prudencia” los resultados de las últimas encuestas, que posicionan a Espazo Común con dos concejales en el Ayuntamiento de Ourense: “Estamos contentos, pero somos muy prudentes, porque entendemos que lo que realmente importa es el voto que se mete en la urna. Así que se pueden decir muchas cosas pero, al final, lo que realmente cuenta es que los ciudadanos nos vean como una alternativa a cuatro años de parálisis institucional”.