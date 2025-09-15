El director de Turismo de Galicia anima a la participación en los establecimientos de los concellos afectados por los incendios

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, animó a participar en los establecimientos de las zonas del rural gallego que resultaron afectados por el incendio este verano. Xosé Merelles presentó el 19º Outono Gastronómico en O Retiro do Conde, municipio de Monterrei, uno de los establecimientos participantes en el programa.

El director de Turismo de Galicia recalcó que esta propuesta pretende “dinamizar el turismo rural combinando la gastronomía con la oferta de casas rurales en meses fuera de la temporada alta”. En esta edición participan 78 establecimientos de Galicia: 21 en A Coruña; 22 en Lugo; 16 en Ourense y 19 en Pontevedra. De todos ellos, 11 en concellos afectados por los incendios este verano, lo que supone el 14% del total.

Merelles expresó su deseo de que el público en general se solidarice con las zonas afectadas por los incendios y opten por establecimientos situados en estos concellos. “Es una buena fórmula para ayudar a recuperar la actividad económica de este entorno al tiempo que permite conocer también la oferta global de turismo rural de la comunidad” señaló en el acto de presentación de esta iniciativa.

El director de Turismo de Galicia destacó el “éxito” de la iniciativa que a lo largo de 18 ediciones generó 6,6 millones de euros en el sector gracias a la participación de más de 100.000 personas. La 19ª edición del Outono Gastronómico se desarrollará del 19 de septiembre al 21 de diciembre