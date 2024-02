Compra un disfraz de gato chino de la suerte en un bazar ourensano y gana un Iphone de 1.600 euros

La ourensana Silvia Pardo fue a comprar complementos para el carnaval y se llevó el premio gordo, un Iphone de 1.600 euros. Silvia se dirigía al nuevo bazar chino de la ciudad de Ourense para preparar el entroido. Cuando estaba allí, decidió comprar un disfraz de gato chino de la suerte pero ella no sabía que le traía suerte. El bazar chino, ante su apertura, ofrecía la posibilidad de regalos a los clientes. Silvia se acercó para pagar y, en ese instante, recibe el premio gordo de la tienda.





“Con cada 10 euros de compra tenías derecho a un rasca y me dijo la dependienta que ojalá tuviese suerte de un Iphone y al final me tocó” señaló Silvia en una entrevista en Cope Ourense. En este bazar, sorteaban teléfonos móviles, televisores, botellas de vino y vales de descuento pero el Iphone era el regalo estrella. Silvia afirmó que “esperaba una cámara oculta porque la dependiente me dio el Iphone como si nada sin ningún tipo de reacción y me lo dieron como si regalasen este regalazo todos los días”





“El gato chino de la suerte me dio mucha suerte y mis hijos estaban como locos con el premio” señaló Silvia





La ourensana se quedó tan ilusionada que probó si era su día de suerte e incluso se acercó a la administración de lotería a efectuar una primitiva, pero ahí no le sonrió la fortuna. Silvia está feliz con su Iphone y sabe que en carnavales la vida siempre te da sorpresas.