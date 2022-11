La ciudad de Ourense se llena de actividades en noviembre

Noviembre es un mes grande para la ciudad de Ourense. Con motivo de la celebración de su fiesta patronal, el San Martiño, que tiene lugar el día 11, el Concello de Ourense ha organizado una serie de actividades que comenzarán este próximo fin de semana:

Los días 5 y 6 tendra lugar el 1er Máster Internacional de Carcross Castro de Beiro una prueba que tendrá su salida desde la nave izquierda de Automóviles Prada y llegada en la Costiña de Canedo y que recupera la subida por la carretera de Castro de Beiro. Según el asesor deportivo Aníbal Pereira“está prevista la participación de los mejores pilotos de la especialidad”.

El viernes, 11 de noviembre, festividad de San Martiño, patrón de la ciudad, habrá la tradicional ofrenda en la Catedral y, además, se desarrollará un programa de actos para celebrar el tradicional magosto que incluyen, desde grupos de animación de calle, el reparto de castañas gratuitas en la Plaza Mayor, un espectáculo itinerante en la zona histórica y, como plato fuerte, la actuación de la Orquesta Panorama que lo hará en doble sesión, como explicó el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome: “será de 20,30 a 22,00 horas y de 00.00 a 01,30 horas. En la primera actuación se espera que asistan adultos con niños y adolescentes, y la segunda será para la juventud y la gente que después irá a la zona de vinos. Pero, además, vamos a contraprogramar intencionadamente la actuación de la Panorama con otras actuaciones simultáneas para que el público se reparta, ya que ese día se pueden juntar aquí unas 10.000 personas”, dijo.

Y, por lo que respecta a la “Carreira Pedestre Popular do San Martiño”, tendrá lugar el domingo 20 de noviembre. Ya está abierto el plazo de inscripción (en asanmartino.com) para esta 45ª edición de esta prueba que es la más antigua de Galicia. Según señaló el gerente del Consejo Municipal de Deportes, Jorge Encinas, confían que este año -tras la edición marcada por la pandemia- se recupere el esplendor de la prueba y se llegue a los 10.000 participantes. “Hay carreras, como la maratón de Valencia, a las que se apunta mucha gente porque el recorrido es llano, y van a hacer marca. Pero la San Martiño no es llana, es súper dura. Tiene un desnivel de cerca de 200 metros, y el que viene no se lo pasa bien corriendo: se sufre corriendo”, aseguró.