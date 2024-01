La camionera y carnicera ourensana a la que aburre la monotonía

Sonia Noguerol fue una de las primeras mujeres camioneras de Galicia y compagina esa profesión con ser carnicera. Con 19 años empezó en la carnicería, que es un negocio familiar, y luego sacó el carné a las 21 años y desde aquel momento, hace más de dos décadas, viaja cada semana a Madrid.





En una entrevista en Cope Ourense, Sonia explicaba que “lo que más me gusta de mi trabajo es conducir y el trato con la gente ya que me paso tres días en un camión y no hablas con casi nadie y luego estoy en la carnicería donde hablo continuamente” por lo que “puedo estar 15 horas sentada o 15 horas de pie”.





Sonia manifestaba que la “monotonía aburre y no podría tener un solo trabajo” por eso se dedica a las dos profesiones “a mitad de la semana a una cosa y la otra mitad a otra porque me gusta todo en sí de ellas”.





Sonia aseguraba que es muy comunicativa y en sus viajes “te relacionas en mataderos y, si me dejas sola en un sitio, en media hora ya entablé comunicación”. En sus inicios como camionera vivió muchas anécdotas como “al llegar a los sitios y al entregar los papeles me decían que viniese el chófer y, al decirle que era yo, me miraban raro porque además era muy coqueta” pero “hoy eso no pasa porque ya somos más camioneras”.





Sus dos profesiones le llenan de alegría pero tienen también una parte agridulce. Sonia explicaba que “lo peor es que nunca puedo hacer planes porque me pueden llamar y decir que tengo que cargar el camión el fin de semana por lo que mis planes de comer un sábado pueden fallar”.





Su carnicería está en la calle Ramón Puga de Ourense y está abierta desde 1995, carnicería Ribeira Sacra. “Allí me gusta hablar con la gente mayor y me divierte estar con ellos” resaltó Sonia, quien añadió que “tenemos calidad y, como dice mi hermano, el que prueba es raro que se vaya”. Desde tiempos de sus padres en el negocio mantiene muchos clientes y eso le enorgullece.

