COPE
Podcasts
Ourense
Ourense

Más cambios en el bus de Ourense: Jácome da marcha atrás y anuncia "pequeños ajustes"

Muchos vecinos piden más cambios en las rutas como Pamela que tiene dos hijas y tiene problemas para conciliar: o madrugo y el bebé pasa frío en la calle o voy más tarde y la mayor no llega al colegio 

El gobierno invita a los ciudadanos a conocer aquí las nuevas rutas ante la incertidumbre de la población
00:00
Descargar

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

La presión social y la incertidumbre entre los ciudadanos con las nuevas líneas obliga al gobierno municipal a realizar ajustes. En un comunicado, destacan que el Concello de Ourense “continúa optimizando las líneas del servicio de autobuses urbanos con pequeños ajustes”. 

En ese sentido, resaltan que se llevarán a cabo en la línea número 4 -Antigua estación de autobuses y Tanatorio As Burgas prolongando su ruta hasta Seixalbo- y la número 13 -Universidad Laboral y Palmés- adelantando su segunda salida para que los escolares lleguen al cole. Esa es una de las preocupaciones de los ciudadanos no llegar a tiempo al colegio como al trabajo.

Pamela tiene dos hijas y pide en los micrófonos de COPE Ourense nuevos ajustes en las rutas porque “tengo dos niñas y si madrugo el bebé pasa frío en la calle y si voy más tarde la niña no llega al colegio y le riñen” por lo que pide una ruta que le permita conciliar.

Antes las críticas, el gobierno municipal resalta en el comunicado que “las líneas de autobús no son algo cerrado y deben estar en constante perfeccionamiento”

Escucha en directo

En Directo COPE ORENSE

COPE ORENSE

En Directo COPE MÁS ORENSE

COPE MÁS ORENSE

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 19 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking