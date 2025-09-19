Más cambios en el bus de Ourense: Jácome da marcha atrás y anuncia "pequeños ajustes"

La presión social y la incertidumbre entre los ciudadanos con las nuevas líneas obliga al gobierno municipal a realizar ajustes. En un comunicado, destacan que el Concello de Ourense “continúa optimizando las líneas del servicio de autobuses urbanos con pequeños ajustes”.

En ese sentido, resaltan que se llevarán a cabo en la línea número 4 -Antigua estación de autobuses y Tanatorio As Burgas prolongando su ruta hasta Seixalbo- y la número 13 -Universidad Laboral y Palmés- adelantando su segunda salida para que los escolares lleguen al cole. Esa es una de las preocupaciones de los ciudadanos no llegar a tiempo al colegio como al trabajo.

Pamela tiene dos hijas y pide en los micrófonos de COPE Ourense nuevos ajustes en las rutas porque “tengo dos niñas y si madrugo el bebé pasa frío en la calle y si voy más tarde la niña no llega al colegio y le riñen” por lo que pide una ruta que le permita conciliar.

Antes las críticas, el gobierno municipal resalta en el comunicado que “las líneas de autobús no son algo cerrado y deben estar en constante perfeccionamiento”