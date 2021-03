Bares y restaurantes de A Gudiña podrán abrir el próximo viernes

La hostelería de A Gudiña podrá abrir sus negocios el próximo viernes, después de que el comité clínico que asesora al Sergas haya decidido levantar las restricciones impuestas en este ayuntamiento. Con una incidencia acumulada de 150 casos por cada 100.000 habitantes, el alcalde, José María Lago, confiaba en ese levantamiento de las medidas.

“Con tan pocos casos, no me parecía muy normal que bares y restaurantes continuasen cerrados, una medida que perjudicó a hosteleros, transportistas y trabajadores del AVE, que no tenían ni dónde comer”, lamentaba esta noche el alcalde de A Gudiña, nada más conocer que, a partir del próximo viernes, podrán abrir los negocios de hostelería.

Además, el concello de A Gudiña dejará de estar cerrado perimetralmente y sus vecinos podrán moverse, sin limitaciones, fuera del término municipal. Al igual que en el resto de la provincia, la hostelería podrá servir con un aforo máximo del 30 % en el interior y 50% en terraza. Los cambios entrarán en vigor a las 00.00 horas del viernes, día 5, tras la publicación de las actualizaciones en el Diario Oficial de Galicia.

Nivel 3

Es el nivel en el que entra A Gudiña y que se aplica a los ayuntamientos con una incidencia menor a 250 casos. En la provincia de Ourense, todos los municipios, a excepción de Boborás.

- Se permiten reuniones de hasta cuatro personas no convivientes.

- La hostelería puede abrir en interior y en exterior, aunque no las barras. El aforo interior no podrá sobrepasar el 30 % y en terrazas el 50 %. Tendrá que cerrar a las 18.00 horas.

A Mezquita

El municipio de A Mezquita, a día de hoy en el nivel dos, pasará al nivel 3 de la desescalada, a pesar de tener una incidencia acumulada de casi 800 casos por cada 100.000 habitantes.

El sector de la hostelería se temía un cierre total para rebajar los casos de Covid-19. Al final, el descenso de positivos activos en la última semana, concentrados en una localidad del municipio, fue determinante para que el comité clínico decretase el nivel tres de desescalada.