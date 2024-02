Así es el lunes de carnaval en Laza (Ourense)

El lunes de Entroido en Laza es el día grande del carnaval en esta localidad ourensana que forma parte del Triángulo Máxico do Entroido, junto a Verín y Xinzo da Limia.





Tras el “Domingo de Estrea”, una jornada que estuvo marcada por la ilusión por ver a los peliqueiros, hoy es la jornada en la que afloran los rituales más primitivos. La Plaza da Picota acoge a lo largo del día la tierra, el agua, la ceniza, la harina, las hormigas, los tojos o los cobellerios.





Por la mañana se celebra la “farrapada” en la que nadie puede salir de la aldea sin recibir un farrapo -trozo de tela o saco mojado-. Además se desarrolla la “Xitanada dos Burros” en la que los jóvenes y los niños recorren las calles montados en burros engalanados para la ocasión.





Por la tarde tendrá lugar la bajada de la “Morena” de Cimadevila y es privilegio de los más mayores sacarla. La “Morena” viene acompañada de jóvenes con tojos, cobelleiros y sacos de hormigas. Nadie podrá estar a salvo en la Plaza da Picota de harina y las hambrientas hormigas. La “Morena” es una cabeza de vaca de madera que lleva clavado un palo horizontal en el que se oculta un hombre bajo la manta y, mientras recorre las calles, pretende asustar y levantar la falda a las mujeres. Tras irse todos los personajes del carnaval de la plaza, tendrá lugar el reparto de cachuchas entre los asistentes a esta fiesta tradicional.





MARTES DE ENTROIDO





El Martes de Entroido es el último día del carnaval en Laza. Por la mañana se visten los peliqueiros veteranos y ofrecen una lección de estilo y de “saber llevar” el peliqueiro. Por la tarde llega el “testamento do burro” una composición literaria popular en cuartetos en rima donde el “testamenteiro” repasa lo ocurrido en las aldeas del concello a lo largo del año y que transforma en una crítica burlesca. Por la noche, se desarrolla la “queima do arangaño” y el “enterro do Entroido” ritual en el que participa toda la aldea y que pone fin al Entroido de Laza.