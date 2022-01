Alfredo García: "los militantes del PSOE quieren sentirse queridos e importantes dentro del partido"

El primer partido había que jugarlo en casa, y Alfredo García inició en O Barco de Valdeorras, localidad en la que es alcalde, su campaña a la secretaría general del PSdeG-PSOE de Ourense.

El salón multiusos del Ayuntamiento acogió su primera reunión con militantes de la comarca valdeorresa a los que presentó su “proyecto de renovación del partido, para que la militancia decida el socialismo del futuro”.

En declaraciones a COPE Valdeorras, Alfredo García explicó que los militantes le habían expresado que quieren sentirse queridos e importantes dentro del partido y que "tenemos que darle un cambio, porque el partido tiene que ser algo vivo, y la gente se tiene que sentir orgullosa de militar en él", señaló.

El candidato a la secretaría general del PSdeG-PSOE en Ourense quiere que el partido tenga un carácter municipalista y que la dirección provincial esté siempre al servicio de las bases, de los militantes y simpatizantes, y se comprometió a trabajar en equipo desde el minuto uno del mandato con el foco puesto en las elecciones municipales de 2023, así como a tener reuniones comarcales en las que estén todos los cargos públicos del partido antes de que finalice 2022.

Alfredo García afirma que "los que me conocen saben que lo que prometo, lo cumplo, y espero que los que me conocen menos también me crean y me den su apoyo".

La campaña de los candidatos a ocupar la secretaría general del PSdeG-PSOE ourensano, que son Alfredo García y el actual secretario general, Rafael Rodríguez Villarino, finalizará el 22 de enero, y las elecciones tendrán lugar el domingo 23.