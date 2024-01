A Xunta visita a nova casa do maior de Boqueixón

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, e o alcalde, Ovidio Rodeiro, visitaron aos primeiros usuarios deste servizo que entrou en funcionamento recentemente

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, visitou hoxe a nova casa do maior que entrou en funcionamento recentemente en Boqueixón e que xa conta cos seus dous primeiros usuarios.

Antón Acevedo, que estivo acompañado do alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, destacou a importancia que teñen estes recursos como punto de encontro para as persoas maiores e nos que reciben de maneira gratuíta atención sociosanitaria. No ano 2018 puxéronse en marcha as primeiras casas do maior e desde entón concedéronse axudas para a creación de 125 centros deste tipo por toda a comunidade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando