Horario y dónde ver y escuchar el Unicaja - Valencia Basket

Unicaja se prepara para recibir en el Carpena a uno de los mejores equipos de Europa, el Valencia Basket. El rival llega en un momento de forma excepcional, posicionado como segundo clasificado tanto en la Liga Endesa, con un balance de 19 victorias y 6 derrotas, como en la Euroliga, donde ya ha asegurado su pase al Playoff. Ambos equipos llegan tras cumplir sus objetivos esta semana en Europa. Unicaja estará por cuarto año seguido en la Final - 4 de la BCL y el Valencia se asegura el segundo puesto y ventaja de campo en los cuartos de final de la euroliga.

Líderes en casi todo

Las estadísticas del conjunto dirigido por Pedro Martínez son imponentes. Son los líderes de la Liga Endesa en valoración (113,6), puntos anotados (95), rebotes totales (40,76), asistencias (21,04) y triples convertidos (11,92), dominando la mayoría de las facetas del juego. Además, figuran segundos en recuperaciones (8,8) y terceros en tapones (3,6).

Una plantilla de estrellas

Esta superioridad estadística se apoya en una plantilla extensa y talentosa. Jean Montero, apodado "El problema", es una de las grandes estrellas de la competición con un promedio de 14,5 puntos y 16,1 de valoración. Le acompañan bases de primer nivel como Sergio de Larrea, Darius Thompson y Omari Moore, y un perímetro con el ex del Unicaja Kameron Taylor y Brancou Badio.

En la pintura, Jaime Pradilla (10,9 puntos, 5,9 rebotes) lidera un juego interior de gran nivel junto a jugadores como Matt Costello, Nate Reuvers y el también ex cajista Yankuba Sima.

Viejos conocidos y duelos previos

El partido estará marcado por varios reencuentros significativos. Dos jugadores que hicieron historia con Unicaja, Yankuba Sima y Kameron Taylor, volverán a la que fue su casa, mientras que, por parte de Unicaja, James Webb III se enfrentará a su exequipo y el técnico Ibon Navarro fue entrenador ayudante en el club valenciano.

Miguel Ángel Polo Kameron Taylor regresa al Carpena

Los duelos entre Unicaja y Valencia Basket son un clásico del baloncesto español, con 105 enfrentamientos en su historia (48 victorias malagueñas y 57 valencianas). En la fase regular de la Liga Endesa, el balance es de 33 triunfos para Unicaja y 36 para Valencia.

Esta temporada ya se han enfrentado dos veces. Valencia Basket se impuso en la semifinal de la Supercopa Endesa (87-93), pero Unicaja devolvió el golpe en la Liga Endesa, ganando a domicilio (70-76) y provocando la primera derrota histórica del Valencia en el Roig Arena en la competición doméstica.

Mariano Pozo Olek Balcerowski y James Webb III pugan por un balón

El partido será arbitrado por: Fernando Calatrava - Sergio Manuel - Fabio Fernández

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de Liga Endesa entre el Unicaja -Valencia Basket se disputará en el Martín Carpena este domingo 12 de abril a las 12:30 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR el UNICAJA - valencia basket

El partido Unicaja - Valencia Basket lo podrás seguir desde las 12:00 horas con la narración de Emilio Guerrero y los comentarios técnicos de Anicet Lavodrama y Juan Carlos Bonilla y la realización y animación de Andrés Atienza en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Dazn en la opción de baloncesto; además, también se puede ver en Movistar Plus en el canal 87-89 de la plataforma y en Orange.